В Волгограде дело о компенсации реабилитированному пошло на второй круг

На новое рассмотрение отправил облсуд дело о компенсации вреда, нанесенного пострадавшему Жидкову, необоснованным уголовным преследованием. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, такое решение было принято в ответ на апелляцию адвоката реабилитируемого, которого не удовлетворила сумма компенсации назначенной судом Центрального района. Жидков содержался под стражей несколько месяцев в конце 2005 - начале 2006 года. Тогда его обвиняли в совершении ряда экономических преступлений. Позднее дело в отношении Жидкова было прекращено с формулировкой “за отсутствием состава преступления”. В сентябре этого года районный суд назначил ему компенсацию за заработок, утраченный на время ареста, в размере немногим более 100 тысяч рублей. Однако сам реабилитированный заявил, что потерял более 8 миллионов. Это ущерб от изъятых в ходе расследования и невозвращенных позднее денег и векселей.

С решением райсуда не согласились и региональное управление МВД, и областное Управления Федерального казначейства. Они также подали апелляции в облсуд.

Разобравшись в ситуации служители Фемиды отправили дело на повторное рассмотрение в суд Центрального района, указав на ряд допущенных процессуальных ошибок.