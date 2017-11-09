Конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, экономивший на оплате труда работников, заключен под домашний арест. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Управленец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Как ранее сообщало информагенство, его задержали накануне в Волгограде на совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Андрея Кикоть.

По данным следствия, с конца декабря 2015 года подозреваемый является конкурсным управляющим волгоградского предприятия, проходящего процедуру банкротства. Начиная с сентября прошлого года и на протяжении года он полностью не выплачивал заработную плату и иные выплаты 132 работникам завода, задолженность перед которыми в настоящее время составляет свыше 10 миллионов рублей. При этом, как установили следователи, в указанный период времени на счета организации поступали денежные средства, общая сумма которых составила почти 1 млн. рублей, из которых 330 тысяч рублей получил сам конкурсный управляющий. То есть регулярно и в полном объеме он начислял себе заработную плату – по 30 тысяч рублей ежемесячно. А вот на 132 работника за этот же период было им выделено всего 142 тысяч рублей. Следователям предстоит выяснить куда были потрачены остальные 450 тысяч рублей. Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района.



