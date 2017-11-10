В Волгоград из Елани вертолетом доставили малыша с отравлением уксусной эссенцией

Решение о выборе мастера для изготовления колоколов для собора Св. Александра Невского в Волгограде принято накануне на заседании попечительского совета. Член попечительского совета генеральный директор торговой сети «Радеж» Юрий Сударев пояснил в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102», почему среди нескольких претендентов на выполнение этих работ выбор пал на одного мастера. В частности, он заметил, что "к вопросу изготовления колокольного ансамбля мы подошли с особым вниманием. Проанализировали производства, занимающиеся их изготовлением. Оказалось несколько производителей, которые могут изготовить необходимый ансамбль колоколов. Мы посетили все производства, посмотрели их предприятия, познакомились с их работой и техникой изготовления, и опробовали колокола разных изготовителей в деле. Но...