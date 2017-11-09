«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгограда всех возрастов объединила очередь к палатке с Кубком чемпионата мира

Смотрите сегодня в программе: чтобы увидеть золотой Кубок чемпионата мира по футболу жители Волгограда готовы стоять в очереди по несколько часов. Будет светло: эскиз белоснежного иконостаса и концепция внутреннего убранства собора Александра Невского одобрены попечительским советом строительства храма. А надо успеть: новый подрядчик не смог гарантировать полное завершение ремонта Комсомольского путепровода точно в срок, согласно многомиллионному контракту. Эффектно и результативно: жители Волгограда стали свидетелями силовой операции по задержанию группы наркоторговцев на парковке у ресторана быстрого питания.















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