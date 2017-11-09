Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 09.11.2017 16:42

В Волгограде 17-летний поджигатель леса пошел под суд

Подросток, устроивший пожар в лесополосе в Дзержинском районе, ответит за свой поступок перед законом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело  17-летнего волгоградца передано сегодня в районный суд.
В конце августа юноша и его 15-летний друг, для забавы поджег девять участков лесополосы, находящейся рядом с крупным торговым комплексом. Огонь уничтожил около полутысячи деревьев и более тысячи кустарников. К счастью, пожар вовремя заметили и ликвидировали. Тогда несовершеннолетние поджигатели попали на запись автомобильного регистратора и их быстро нашли. Ожидать вынесения приговора подросток будет находясь под стражей.  А вот его младший сообщник, уголовного преследования, в силу возраста, избежал. Известно также, что оба поджигателя состояли на спецучете. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018Жителей из бараков в Краснослободске спустя месяц после фальш-новоселья пустили в домаВ Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевЗарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаВ Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России
 
Актуальные интервью и комментарии

Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»

Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов

Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...

«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...

В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...

Расследования 09.11.2017 17:53

Конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, экономивший на оплате труда работников, заключен под домашний арест. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Управленец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Как ранее сообщало информагенство, его задержали накануне в Волгограде на совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Андрея Кикоть. По данным следствия, с конца декабря 2015 года подозреваемый является конкурсным управляющим волгоградского предприятия, проходящего процедуру банкротства. Начиная с сентября прошлого года и на протяжении года он полностью не выплачивал заработную плату и иные выплаты 132 работникам...
Прочитана: 5142 раз
Астрахань 09.11.2017 17:37

Кировский районный суд Астрахани 30 ноября рассмотрит иск министерства юстиции РФ об исключении Астраханского регионального общественного благотворительного фонда Марии Максаковой-Игенбергс из единого государственного реестра юридических лиц из-за непредставленной отчётности, сообщает ИА «Астрахань 24».  Напомним, благотворительный фонд экс-депутата Госдумы РФ от Астраханской области Марии Максаковой был открыт в Астрахани в 2010 году. В учредительных документах указано, что «цель фонда – многогранная деятельность по сохранению и развитию культуры Астраханского региона, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального и самодеятельного искусства в городе и области, воспитание просвещённых любителей искусства, поддержку талантливых детей и молодёжи». В настоящее время сайт организации не работает, телефон...
Прочитана: 473 раз
Борьба с коррупцией 09.11.2017 16:35

Первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин, который более года находился под домашним арестом, на этой неделе вышел на работу. Журналисты ИА «Высота 102» позвонили Николаю Серафимовичу и поздравили его с началом трудовой деятельности. Однако на вопрос – с чем, все-таки,  был связан его арест,   – ответил, что «ничего не было. Это все вы, «Высота», придумали, поэтому разговаривать мне с вами не о чем», - заявил он.  Однако, как следует из материалов суда, господин Нескоблин был задержан 31 октября 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК...
Прочитана: 4957 раз
Общество 09.11.2017 16:12 (Обновлено: 09.11.2017 16:26)

В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном виде В Советском районе Волгограда памятник Ленину встретил 100-летие революции в постыдном виде. Снимок монумента, расположенного возле комплекса культуры и отдыха Советского района (бывший ДК Петрова), корреспондент ИА «Высота 102» сделал сегодня утром. Сама фигура вождя выглядит свежо – ее обновили в прошлом году, а вот постамент пришел в запустение. Краска облупилась, свисает лохмотьями по всему периметру бетонного основания. О торжествах, гремевших всего пару дней назад в городе под эгидой КПРФ, на «месте жительства» памятнику Владимиру Ильичу за исключением скромных букетиков цветов ничего не напоминает: прилегающая территория заросла сорной травой, асфальт изрезали трещины.  Ровно год назад ремонт...
Прочитана: 2263 раз
Общество 09.11.2017 16:07

Скотомогильник, расположенный в Привольненском сельском поселении Светлоярского района, официально признан бесхозным имуществом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Такое решение в отношении места захоронения сельскохозяйственных животных принял Светлоярский районный суд. В скором времени объект, угрожающий жизни и здоровью людей, будет зарегистрирован и обретет владельца. Скорее всего, им станет администрация поселения. 
Прочитана: 472 раз
Телеком 09.11.2017 15:09

Зрители «Интерактивного ТВ» увидят телеканал на армянском языке Зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть премиальный HD-контент канала «Шант Премиум», который впервые стал доступен за пределами Армении, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Это первый независимый телеканал и новостная служба, основанные в Армении в 1994 году. Он вещает, в основном, контент собственного производства без рекламы: популярные ТВ-шоу, сериалы, в том числе и мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык. «Разрабатывая контентное наполнение «Интерактивного ТВ», мы стремимся учесть предпочтения как можно большего числа зрителей. На территории нашей страны проживает более 800 тысяч армян, для них, несомненно, важно и интересно смотреть новости и ТВ-программы на родном языке. Благодаря нашему «Интерактивному...
Прочитана: 676 раз
Общество 09.11.2017 14:57

Производство об административном правонарушении возбуждено в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что в адрес городской администрации поступило обращение жителя Советского района по факту осуществления ООО "Сингам" деятельности по обращению с отходами при эксплуатации полигона ТБО с нарушением требований действующего законодательства. На жалобу гражданина департамент отреагировал формально, отписавшись, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Между тем ведомство должно было перенаправить обращение в соответствующий орган - управление Росприроднадзора по Волгоградской...
Прочитана: 2005 раз
Общество 09.11.2017 14:54

Свою 24-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня волгоградский СОБР «Вектор». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного управления Росгвардии, специальный отряд быстрого реагирования был создан в городе на Волге в 1993 году. За почти четверть века работы на счету бойцов спецподразделения тысячи успешных операций, сотни задержанных преступников. На СОБР возлагают особо сложные задачи, связанные с задержанием вооруженных преступников, захватом и ликвидацией бандформирований. Офицеры «Вектора» несут  неусыпную  службу не только на территории Волгоградской области, но и на Северном Кавказе. С праздником бойцов сегодня поздравили заместители начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковники Андрей Засядкин и Сергей Воробцов. Особые слова...
Прочитана: 448 раз
Культура 09.11.2017 14:15

Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес волгоградцев и россиян. С помощью агентства «Ветер перемен», которое организует концерт Патрисии Каас в Волгограде, журналисты ИА «Высота 102» через переводчика Ладу Дэц смогли пообщаться с певицей, которая сейчас находится в Москве,  и задать ей несколько вопросов в ходе  эксклюзивного интервью.  ИА «Высота 102»:  Впервые вы приезжали в нашу страну в 90-е годы. И с тех пор не раз посещали Россию. Почему вас тянет в нашу страну? Вам удалось понять загадочную русскую душу? Патрисия Каас: Я люблю Россию, потому что русские...
Прочитана: 2831 раз
Общество 09.11.2017 14:03

Сегодня в Кировском районе Волгограда члены «Клуба пожилых людей» сразятся в кулинарном поединке. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, участие в состязании примут четыре команды в составе 70 человек из четырех районов города - Ворошиловского, Центрального, Кировского и Красноармейского. Место встречи кулинаров – один из ресторанов Кировского района. Организатором выступили комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, а также МУ «Клуб пожилых людей». Цель мероприятия - «пропаганда здорового образа жизни в пожилом возрасте и продвижение кулинарного искусства». Работы конкурсантов оценят по четырем номинациям: «ароматный обед», «кулинарный шедевр», «оригинальное блюдо» и «вкусная фантазия». В состав жюри войдут депутаты Волгоградской...
Прочитана: 702 раз
Общество 09.11.2017 13:48

Вступило в законную силу решение суда, которым отказ в согласовании проведения митинга сторонников Алексея Навального признан обоснованным. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном суде, 17 октября районный суд отказал в удовлетворении требований Даниэля Куракина к комитету взаимодействия с гражданским обществом администрации Волгограда, администрации Волгограда о признании незаконным решения об отказе в согласовании проведения митинга. Свои требования истец мотивировал тем, что им, как организатором, было подано уведомление ответчику о намерении проведения публичного мероприятия – митинга. Целью публичного мероприятия было заявлено: «информирование граждан о деятельности независимых политиков». Судом, с учетом исследованных обстоятельств дела установлено, что уполномоченный орган власти требования закона...
Прочитана: 6760 раз
Происшествия 09.11.2017 13:05 (Обновлено: 09.11.2017 13:39)

В Волгоградской области трое браконьеров отработают по году за каждую убитую косулю До двух лет исправительных работ или штраф в 200 тысяч рублей могут получить трое браконьеров за убийство двух косуль. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, накануне на мосту через Волгу сотрудниками ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль “Toyota Land Cruiser 80”. При осмотре внедорожника правоохранители нашли части двух косуль, а также гладкоствольное охотничье ружье  и патроны. Документы на право охоты и провоза косуль у водителя и пассажиров отсутствовали. Добыча, оружие, автомобиль и охотничья одежда у браконьеров были изъяты.
Прочитана: 2428 раз
Общество 09.11.2017 12:26 (Обновлено: 09.11.2017 15:32)

Сегодня генеральный директор компании «Дорис» Дмитрий Дронов рассказывал журналистам о ходе работ на скандальном Комсомольском путепроводе. Контракт стоимостью почти в 39 миллионов рублей был заключен с компанией в начале сентября этого года. Победитель аукциона должен выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. На вопрос журналиста ИА «Высота 102», который задавался дважды, - «Смогут ли жители Волгограда спуститься с моста на железнодорожный вокзал в установленные сроки?»,  - Дронов ответил буквально следующее: «Все основные работы к 1 декабря будут выполнены». Однако на поставленный вопрос четкого ответа так и дал.  ...
Прочитана: 3832 раз
Общество 09.11.2017 12:24

Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежным Как будет выглядеть иконостас строящегося  в Волгограде  Александро - Невского собора сегодня увидели члены попечительского совета во главе с губернатором области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102». Эскиз центральной части в натуральную величину разместили на будущей алтарной перегородке, которая будет выполнена из мрамора. По замыслу, внутри храм должен быть светлым, поэтому для отделки планируется использовать белоснежный мрамор в сочетании с золотым декором. Автором эскиза стал иконописец  Дмитрий Хартунг. По его словам, стилистика иконостаса и внутренняя  роспись храма будут соответствовать внешнему архитектурному облику, выдержанному в неовизантийском стиле. На сегодняшний...
Прочитана: 2607 раз
Расследования 09.11.2017 11:38

Трое наркоторговцев были задержаны в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, их поймали при продаже партии марихуаны. За встречей, которая проходила на парковке ресторана “McDonald's”, внимательно следили полицейские. Как только наркодельцы получили деньги за переданный “товар”, они были задержаны спецназовцами и оперативниками. При этом один из злоумышленников попытался выкинуть мешок с наркотиком. Правоохранители также нашли пакеты с “дурман-травой” в машине задержанных. При обыске в гаражах у преступной троицы найдены 16 килограммов марихуаны. Как выяснилось, главой группы был 46-летний неоднократно судимый житель Краснооктябрьского района. Он покупал семена конопли через интернет, а...
Прочитана: 4711 раз


9 ноября 17:53
В Волгограде задержанный на заседании с участием замгенпрокурора конкурсный управляющий отправлен под арест
9 ноября 17:37
Минюст России потребовал закрыть благотворительный фонд Максаковой в Астрахани Комментарии3
9 ноября 16:42
В Волгограде 17-летний поджигатель леса пошел под суд Комментарии2
9 ноября 16:35
В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй» Комментарии18
9 ноября 16:12
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном виде Комментарии20Смотреть фотографии
9 ноября 16:07
В Волгоградской области на территории села появился бесхозный скотомогильник Комментарии4
9 ноября 15:09
Зрители «Интерактивного ТВ» увидят телеканал на армянском языкеСмотреть фотографии
9 ноября 14:57
В Волгограде главу городского департамента наказали рублем за отписки Комментарии5
9 ноября 14:54
В Волгограде СОБР "Вектор" отмечает свою 24-ю годовщину
9 ноября 14:15
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России Комментарии3Смотреть фотографии
9 ноября 14:03
В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров Комментарии7
9 ноября 13:48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея Навального Комментарии42
9 ноября 13:05
В Волгоградской области трое браконьеров отработают по году за каждую убитую косулю Комментарии18Смотреть фотографии
9 ноября 12:26
Жителям Волгограда и гостям не гарантировали завершение ремонта Комсомольского путепровода в срок до 1 декабря Комментарии18Cмотреть видео
9 ноября 12:24
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежным Комментарии3Смотреть фотографии
9 ноября 11:38
В Волгограде банду наркоторговцев задержали на парковке "McDonald's" Комментарии10Cмотреть видео
9 ноября 10:17
«ЕвроХим» готовит к запуску свои калийные проекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
9 ноября 10:10
В Волгоградской области пенсионерка "на колесах" сбила женщину и скрылась Комментарии8
9 ноября 09:47
В Волгограде нашли еще один многоквартирный самострой Комментарии21
9 ноября 09:46
Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»Смотреть фотографии
Расследования
9 ноября 17:53
В Волгограде задержанный на заседании с участием замгенпрокурора конкурсный управляющий отправлен под арест
9 ноября 16:42
В Волгограде 17-летний поджигатель леса пошел под суд Комментарии2
9 ноября 11:38
В Волгограде банду наркоторговцев задержали на парковке "McDonald's" Комментарии10Cмотреть видео
8 ноября 16:38
В Волгограде прошли обыски и задержания по уголовному делу о хищении денег дольщиков Комментарии12
8 ноября 12:44
«Плантатору» из Волгоградской области светит 15 лет тюрьмы за собранный урожай Комментарии4Смотреть фотографии
8 ноября 11:21
В Волгоградской области чиновник от образования «продавал» положительные оценки по ЕГЭ Комментарии17
8 ноября 09:31
В Волгоградской области суд арестовал водителя иномарки, протаранившей группу пешеходов Комментарии2
8 ноября 08:44
За раскрытие жестокого убийства двух волжанок в Волгоградской области наградили сыщиков Комментарии38
7 ноября 16:36
Житель Волгоградской области отработает кражу цыплят с птицефабрики Комментарии2
7 ноября 16:00
Убийца волжанки через 18 лет пришел с повинной к полицейским в Ульяновске Комментарии4
7 ноября 14:08
В Волгограде изувечивший пешехода водитель-пьяница уехал в колонию Комментарии3
7 ноября 13:01
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентом Комментарии37Смотреть фотографии
7 ноября 10:24
Оперативники задержали двух наркокурьеров по Волгограду и Волжскому Комментарии9
7 ноября 10:08
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступления Комментарии19
7 ноября 08:43
Волжский любитель московской жизни встретит пенсию за решеткой Комментарии26
5 ноября 07:49
Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства
3 ноября 17:02
В Волгоградской области охотничьи собаки перепутали человека с добычей Комментарии6
2 ноября 17:51
В Волгограде пластический хирург предстанет перед судом за смерть пациентки Комментарии7
2 ноября 15:33
В Волгоградской области за издевательства над 4-летней дочерью женщину отправили в колонию Комментарии7
2 ноября 11:50
Депутат Волжской гордумы от партии ЛДПР купил себе ноутбук за счет наказов избирателей Комментарии19Смотреть фотографии
2 ноября 10:13
Фигурант дела о скандальной продаже школы в Волгоградской области пытался спасти свой дом мнимой сделкой Комментарии16
1 ноября 17:04
Волгоградский облсуд вернул под стражу второго подозреваемого в автоподставах Комментарии6
1 ноября 16:35
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь» Комментарии54Смотреть фотографии
1 ноября 14:21
Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской области Комментарии21Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 09:43
В Волгограде покупателям кокаина у жителя Сербии не смягчили приговор Комментарии6
31 октября 12:40
В Волгограде водитель получил сутки ареста за наезд на ребенка Комментарии6Смотреть фотографии
31 октября 11:54
В Волгограде адвокат за 720 тысяч рублей пообещал закрыть дело Комментарии10
31 октября 08:54
Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь Комментарии7Смотреть фотографии
30 октября 17:21
В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе Комментарии24
30 октября 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО) Комментарии25Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Владельцы Lifan оценили особенности его эксплуатации

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградцам открыли секрет финансового счастья

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 9 Ноября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 3..5 С, давление 759..761 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Ноября, Чт
1 $ 59.2480 руб.
1 € 68.7040 руб.
1 GBP 77.8163 руб.
1 CHF 59.3132 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Выносить или доверить народу? Собчак запуталась в позиции по ЛенинуКомментарии68
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
Зарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаКомментарии49
Депутаты Волгоградской облдумы запасаются «фронтовыми» посылкамиКомментарии48
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Волгоградская облдума дала добро на проведение референдума о времениКомментарии45
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в РоссииКомментарии42
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея НавальногоКомментарии42
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 летКомментарии41
Православные священники и муллы впервые проведут военные учения в ВолгоградеКомментарии40
За раскрытие жестокого убийства двух волжанок в Волгоградской области наградили сыщиковКомментарии38
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентомКомментарии37
Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумыКомментарии34

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Просмотров: 36536
«Высота 102 ТВ»: Кубок чемпионата мира по футболу начал заряжать позитивом жителей ВолгоградаКомментарии5
Просмотров: 26681
«Высота 102 ТВ»: 100-летие Октября в Волгограде отметили с ностальгией о быломКомментарии5
Просмотров: 19193
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Просмотров: 11435
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в РоссииКомментарии42
Просмотров: 9383
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступленияКомментарии19
Просмотров: 8237
В Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора РоссииКомментарии4
Просмотров: 7903
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 летКомментарии41
Просмотров: 7614
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентомКомментарии37
Просмотров: 7085
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный завод
Просмотров: 4952

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевКомментарии18
Рекомендации: +73 / 2-
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома
Рекомендации: +57 / 24-
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы
Рекомендации: +51 / 1-
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Рекомендации: +50 / 12-
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежнымКомментарии3
Рекомендации: +45 / 1-
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный завод
Рекомендации: +40 / 3-
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Рекомендации: +37 / 22-
Волгоградский завод буровой техники задолжал Росимуществу миллионыКомментарии19
Рекомендации: +34 / 3-
Депутатов Волгоградской гордумы спросили о горнолыжном курорте
Рекомендации: +30 / 4-
Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушку
Рекомендации: +30 / 2-