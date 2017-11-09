В Волгограде 17-летний поджигатель леса пошел под суд

Подросток, устроивший пожар в лесополосе в Дзержинском районе, ответит за свой поступок перед законом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело 17-летнего волгоградца передано сегодня в районный суд.

В конце августа юноша и его 15-летний друг, для забавы поджег девять участков лесополосы, находящейся рядом с крупным торговым комплексом. Огонь уничтожил около полутысячи деревьев и более тысячи кустарников. К счастью, пожар вовремя заметили и ликвидировали. Тогда несовершеннолетние поджигатели попали на запись автомобильного регистратора и их быстро нашли. Ожидать вынесения приговора подросток будет находясь под стражей. А вот его младший сообщник, уголовного преследования, в силу возраста, избежал. Известно также, что оба поджигателя состояли на спецучете.



