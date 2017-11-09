Первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин, который более года находился под домашним арестом, на этой неделе вышел на работу. Журналисты ИА «Высота 102» позвонили Николаю Серафимовичу и поздравили его с началом трудовой деятельности. Однако на вопрос – с чем, все-таки, был связан его арест, – ответил, что «ничего не было. Это все вы, «Высота», придумали, поэтому разговаривать мне с вами не о чем», - заявил он. Однако, как следует из материалов суда, господин Нескоблин был задержан 31 октября 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК...

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