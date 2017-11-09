Зрители «Интерактивного ТВ» увидят телеканал на армянском языке





Зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть премиальный HD-контент канала «Шант Премиум», который впервые стал доступен за пределами Армении, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Это первый независимый телеканал и новостная служба, основанные в Армении в 1994 году. Он вещает, в основном, контент собственного производства без рекламы: популярные ТВ-шоу, сериалы, в том числе и мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык.

«Разрабатывая контентное наполнение «Интерактивного ТВ», мы стремимся учесть предпочтения как можно большего числа зрителей. На территории нашей страны проживает более 800 тысяч армян, для них, несомненно, важно и интересно смотреть новости и ТВ-программы на родном языке. Благодаря нашему «Интерактивному телевидению» теперь у них есть такая возможность», – комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

Подключить канал можно в меню «Интерактивного ТВ», его номер в списке ТВ-каналов – 702.



