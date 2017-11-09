|Телеком
|09.11.2017 15:09
Зрители «Интерактивного ТВ» увидят телеканал на армянском языке
Зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть премиальный HD-контент канала «Шант Премиум», который впервые стал доступен за пределами Армении, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Это первый независимый телеканал и новостная служба, основанные в Армении в 1994 году. Он вещает, в основном, контент собственного производства без рекламы: популярные ТВ-шоу, сериалы, в том числе и мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык.
«Разрабатывая контентное наполнение «Интерактивного ТВ», мы стремимся учесть предпочтения как можно большего числа зрителей. На территории нашей страны проживает более 800 тысяч армян, для них, несомненно, важно и интересно смотреть новости и ТВ-программы на родном языке. Благодаря нашему «Интерактивному телевидению» теперь у них есть такая возможность», – комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.
Подключить канал можно в меню «Интерактивного ТВ», его номер в списке ТВ-каналов – 702.
Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов
Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...
«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...
В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...
|Расследования
|09.11.2017 17:53
В Волгограде задержанный на заседании с участием замгенпрокурора конкурсный управляющий отправлен под арест
Конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, экономивший на оплате труда работников, заключен под домашний арест. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Управленец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Как ранее сообщало информагенство, его задержали накануне в Волгограде на совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Андрея Кикоть. По данным следствия, с конца декабря 2015 года подозреваемый является конкурсным управляющим волгоградского предприятия, проходящего процедуру банкротства. Начиная с сентября прошлого года и на протяжении года он полностью не выплачивал заработную плату и иные выплаты 132 работникам...
Прочитана: 5158 раз
|Астрахань
|09.11.2017 17:37
Кировский районный суд Астрахани 30 ноября рассмотрит иск министерства юстиции РФ об исключении Астраханского регионального общественного благотворительного фонда Марии Максаковой-Игенбергс из единого государственного реестра юридических лиц из-за непредставленной отчётности, сообщает ИА «Астрахань 24». Напомним, благотворительный фонд экс-депутата Госдумы РФ от Астраханской области Марии Максаковой был открыт в Астрахани в 2010 году. В учредительных документах указано, что «цель фонда – многогранная деятельность по сохранению и развитию культуры Астраханского региона, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального и самодеятельного искусства в городе и области, воспитание просвещённых любителей искусства, поддержку талантливых детей и молодёжи». В настоящее время сайт организации не работает, телефон...
Прочитана: 473 раз
|Расследования
|09.11.2017 16:42
Подросток, устроивший пожар в лесополосе в Дзержинском районе, ответит за свой поступок перед законом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело 17-летнего волгоградца передано сегодня в районный суд. В конце августа юноша и его 15-летний друг, для забавы поджег девять участков лесополосы, находящейся рядом с крупным торговым комплексом. Огонь уничтожил около полутысячи деревьев и более тысячи кустарников. К счастью, пожар вовремя заметили и ликвидировали. Тогда несовершеннолетние поджигатели попали на запись автомобильного регистратора и их быстро нашли. Ожидать вынесения приговора подросток будет находясь под стражей. А вот его младший сообщник, уголовного преследования,...
Прочитана: 1163 раз
|Борьба с коррупцией
|09.11.2017 16:35
В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»
Первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин, который более года находился под домашним арестом, на этой неделе вышел на работу. Журналисты ИА «Высота 102» позвонили Николаю Серафимовичу и поздравили его с началом трудовой деятельности. Однако на вопрос – с чем, все-таки, был связан его арест, – ответил, что «ничего не было. Это все вы, «Высота», придумали, поэтому разговаривать мне с вами не о чем», - заявил он. Однако, как следует из материалов суда, господин Нескоблин был задержан 31 октября 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК...
Прочитана: 4959 раз
|Общество
|09.11.2017 16:12 (Обновлено: 09.11.2017 16:26)
В Советском районе Волгограда памятник Ленину встретил 100-летие революции в постыдном виде. Снимок монумента, расположенного возле комплекса культуры и отдыха Советского района (бывший ДК Петрова), корреспондент ИА «Высота 102» сделал сегодня утром. Сама фигура вождя выглядит свежо – ее обновили в прошлом году, а вот постамент пришел в запустение. Краска облупилась, свисает лохмотьями по всему периметру бетонного основания. О торжествах, гремевших всего пару дней назад в городе под эгидой КПРФ, на «месте жительства» памятнику Владимиру Ильичу за исключением скромных букетиков цветов ничего не напоминает: прилегающая территория заросла сорной травой, асфальт изрезали трещины. Ровно год назад ремонт...
Прочитана: 2263 раз
|Общество
|09.11.2017 16:07
Скотомогильник, расположенный в Привольненском сельском поселении Светлоярского района, официально признан бесхозным имуществом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Такое решение в отношении места захоронения сельскохозяйственных животных принял Светлоярский районный суд. В скором времени объект, угрожающий жизни и здоровью людей, будет зарегистрирован и обретет владельца. Скорее всего, им станет администрация поселения.
Прочитана: 473 раз
|Общество
|09.11.2017 14:57
Производство об административном правонарушении возбуждено в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что в адрес городской администрации поступило обращение жителя Советского района по факту осуществления ООО "Сингам" деятельности по обращению с отходами при эксплуатации полигона ТБО с нарушением требований действующего законодательства. На жалобу гражданина департамент отреагировал формально, отписавшись, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Между тем ведомство должно было перенаправить обращение в соответствующий орган - управление Росприроднадзора по Волгоградской...
Прочитана: 2006 раз
|Общество
|09.11.2017 14:54
Свою 24-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня волгоградский СОБР «Вектор». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного управления Росгвардии, специальный отряд быстрого реагирования был создан в городе на Волге в 1993 году. За почти четверть века работы на счету бойцов спецподразделения тысячи успешных операций, сотни задержанных преступников. На СОБР возлагают особо сложные задачи, связанные с задержанием вооруженных преступников, захватом и ликвидацией бандформирований. Офицеры «Вектора» несут неусыпную службу не только на территории Волгоградской области, но и на Северном Кавказе. С праздником бойцов сегодня поздравили заместители начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковники Андрей Засядкин и Сергей Воробцов. Особые слова...
Прочитана: 448 раз
|Культура
|09.11.2017 14:15
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес волгоградцев и россиян. С помощью агентства «Ветер перемен», которое организует концерт Патрисии Каас в Волгограде, журналисты ИА «Высота 102» через переводчика Ладу Дэц смогли пообщаться с певицей, которая сейчас находится в Москве, и задать ей несколько вопросов в ходе эксклюзивного интервью. ИА «Высота 102»: Впервые вы приезжали в нашу страну в 90-е годы. И с тех пор не раз посещали Россию. Почему вас тянет в нашу страну? Вам удалось понять загадочную русскую душу? Патрисия Каас: Я люблю Россию, потому что русские...
Прочитана: 2831 раз
|Общество
|09.11.2017 14:03
Сегодня в Кировском районе Волгограда члены «Клуба пожилых людей» сразятся в кулинарном поединке. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, участие в состязании примут четыре команды в составе 70 человек из четырех районов города - Ворошиловского, Центрального, Кировского и Красноармейского. Место встречи кулинаров – один из ресторанов Кировского района. Организатором выступили комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, а также МУ «Клуб пожилых людей». Цель мероприятия - «пропаганда здорового образа жизни в пожилом возрасте и продвижение кулинарного искусства». Работы конкурсантов оценят по четырем номинациям: «ароматный обед», «кулинарный шедевр», «оригинальное блюдо» и «вкусная фантазия». В состав жюри войдут депутаты Волгоградской...
Прочитана: 702 раз
|Общество
|09.11.2017 13:48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея Навального
Вступило в законную силу решение суда, которым отказ в согласовании проведения митинга сторонников Алексея Навального признан обоснованным. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном суде, 17 октября районный суд отказал в удовлетворении требований Даниэля Куракина к комитету взаимодействия с гражданским обществом администрации Волгограда, администрации Волгограда о признании незаконным решения об отказе в согласовании проведения митинга. Свои требования истец мотивировал тем, что им, как организатором, было подано уведомление ответчику о намерении проведения публичного мероприятия – митинга. Целью публичного мероприятия было заявлено: «информирование граждан о деятельности независимых политиков». Судом, с учетом исследованных обстоятельств дела установлено, что уполномоченный орган власти требования закона...
Прочитана: 6760 раз
|Происшествия
|09.11.2017 13:05 (Обновлено: 09.11.2017 13:39)
До двух лет исправительных работ или штраф в 200 тысяч рублей могут получить трое браконьеров за убийство двух косуль. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, накануне на мосту через Волгу сотрудниками ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль “Toyota Land Cruiser 80”. При осмотре внедорожника правоохранители нашли части двух косуль, а также гладкоствольное охотничье ружье и патроны. Документы на право охоты и провоза косуль у водителя и пассажиров отсутствовали. Добыча, оружие, автомобиль и охотничья одежда у браконьеров были изъяты.
Прочитана: 2428 раз
|Общество
|09.11.2017 12:26 (Обновлено: 09.11.2017 15:32)
Жителям Волгограда и гостям не гарантировали завершение ремонта Комсомольского путепровода в срок до 1 декабря
Сегодня генеральный директор компании «Дорис» Дмитрий Дронов рассказывал журналистам о ходе работ на скандальном Комсомольском путепроводе. Контракт стоимостью почти в 39 миллионов рублей был заключен с компанией в начале сентября этого года. Победитель аукциона должен выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. На вопрос журналиста ИА «Высота 102», который задавался дважды, - «Смогут ли жители Волгограда спуститься с моста на железнодорожный вокзал в установленные сроки?», - Дронов ответил буквально следующее: «Все основные работы к 1 декабря будут выполнены». Однако на поставленный вопрос четкого ответа так и дал. ...
Прочитана: 3832 раз
|Общество
|09.11.2017 12:24
Как будет выглядеть иконостас строящегося в Волгограде Александро - Невского собора сегодня увидели члены попечительского совета во главе с губернатором области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102». Эскиз центральной части в натуральную величину разместили на будущей алтарной перегородке, которая будет выполнена из мрамора. По замыслу, внутри храм должен быть светлым, поэтому для отделки планируется использовать белоснежный мрамор в сочетании с золотым декором. Автором эскиза стал иконописец Дмитрий Хартунг. По его словам, стилистика иконостаса и внутренняя роспись храма будут соответствовать внешнему архитектурному облику, выдержанному в неовизантийском стиле. На сегодняшний...
Прочитана: 2607 раз
|Расследования
|09.11.2017 11:38
Трое наркоторговцев были задержаны в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, их поймали при продаже партии марихуаны. За встречей, которая проходила на парковке ресторана “McDonald's”, внимательно следили полицейские. Как только наркодельцы получили деньги за переданный “товар”, они были задержаны спецназовцами и оперативниками. При этом один из злоумышленников попытался выкинуть мешок с наркотиком. Правоохранители также нашли пакеты с “дурман-травой” в машине задержанных. При обыске в гаражах у преступной троицы найдены 16 килограммов марихуаны. Как выяснилось, главой группы был 46-летний неоднократно судимый житель Краснооктябрьского района. Он покупал семена конопли через интернет, а...
Прочитана: 4711 раз
9 ноября 17:53
9 ноября 16:42
9 ноября 16:35
9 ноября 16:12
9 ноября 14:54
9 ноября 14:15
9 ноября 13:48
9 ноября 13:05
9 ноября 12:26
9 ноября 09:47
Телеком
8 ноября 11:28
31 октября 12:16
31 октября 10:40
30 октября 14:07
27 октября 11:55
26 октября 12:10
24 октября 11:39
19 октября 14:15
13 октября 12:55
12 октября 15:28
12 октября 11:34
26 сентября 16:49
21 сентября 14:54
21 сентября 14:48
14 сентября 10:47
13 сентября 14:36
8 сентября 23:22
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 9 Ноября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 3..5 С, давление 759..761 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Ноября, Чт
|1 $
|59.2480 руб.
|1 €
|68.7040 руб.
|1 GBP
|77.8163 руб.
|1 CHF
|59.3132 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 36536
Просмотров: 26681
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером61
Просмотров: 11435
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступления19
Просмотров: 8237
Просмотров: 7903
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 лет41
Просмотров: 7614
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +73 / 2-
Рекомендации: +57 / 24-
Рекомендации: +51 / 1-
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером61
Рекомендации: +50 / 12-
Рекомендации: +45 / 1-
Рекомендации: +40 / 3-
Рекомендации: +37 / 22-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +30 / 4-
Рекомендации: +30 / 2-