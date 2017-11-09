Производство об административном правонарушении возбуждено в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что в адрес городской администрации поступило обращение жителя Советского района по факту осуществления ООО "Сингам" деятельности по обращению с отходами при эксплуатации полигона ТБО с нарушением требований действующего законодательства. На жалобу гражданина департамент отреагировал формально, отписавшись, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Между тем ведомство должно было перенаправить обращение в соответствующий орган - управление Росприроднадзора по Волгоградской области, но этого не сделало. Данный факт послужил основанием для вынесения постановления о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении руководителя департамента. Постановлением мирового судьи должностное лицо было признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



