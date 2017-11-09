



Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес волгоградцев и россиян. С помощью агентства «Ветер перемен», которое организует концерт Патрисии Каас в Волгограде, журналисты ИА «Высота 102» через переводчика Ладу Дэц смогли пообщаться с певицей, которая сейчас находится в Москве, и задать ей несколько вопросов в ходе эксклюзивного интервью.

ИА «Высота 102»: Впервые вы приезжали в нашу страну в 90-е годы. И с тех пор не раз посещали Россию. Почему вас тянет в нашу страну? Вам удалось понять загадочную русскую душу?

Патрисия Каас: Я люблю Россию, потому что русские меня любят. Первый раз я приехала в Россию в 1989 году. И что-то случилось. Не знаю, может, нужная песня в нужное время, может, политика изменилась. Возможно, люди были тронуты моей историей. Вы знаете, я ребенок из простой семьи, большой семьи. О русской душе… Иногда трудно объяснить, почему любишь… Возможно, потому что здесь люди знают, что такое трудности, боль… Знаете, это особо внутренний мир…

ИА «Высота 102»: Вы всегда прекрасно выглядите. В чем секрет вашей красоты? Можете поделиться рецептами или советами?

Патрисия Каас: Я не вижу себя так, как вы. Каждый день я смотрю на себя, и мне не нравится то одно, то другое. Я не такой человек, каким вы меня видите. Думаю, для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно, чтобы мысли были в порядке. У меня всегда много проблем внутри, как и у других женщин. Так что я не знаю….

ИА «Высота 102»: Вам выражали симпатию многие знаменитости, и у вас были поклонники и из России. Влюблены ли вы сейчас? Есть ли что-то в вашей жизни, кроме сцены?

Патрисия Каас: Я не влюблена сейчас. Но знаете, жизнь идет, и сейчас у меня такое чувство, что я заново рождаюсь. Я стала свободнее, увереннее в себе, и это отражается на выборе моей музыки, на стихах, на поведении на сцене. И люди увидят мои новые возможности, услышат новые песни, увидят новую женщину. И это прекрасно – чувствовать себя свободной, принимая себя такой, какая есть.

ИА «Высота 102»: Чем собираетесь удивить своих волгоградских поклонников?

Патрисия Каас: Удивление будет в том, что я буду исполнять и новые, и старые песни, которые будут немного изменены. Люди всегда немного опасаются этого, так как они привыкают к старому звучанию. Но уже было сто шоу, и людям нравится, что они заново открывают песни, мой голос, эмоции, спектакль с танцами и прочее. Здесь песни идут одна за другой… Но вы все увидите сами! Жду вас на своем концерте!

Патрисия Каас приехала в Россию с гастрольным туром по 12 городам, который начнется 21 ноября, а закончится – 15 декабря. В Волгограде концерт французской певицы состоится 27 ноября в 19-00 в Экспоцентре (Дворец спорта профсоюзов).

Часть интервью, записанного в студии ИА "Высота 102" с певицей - смотрите сегодня в выпуске новостей "Высота 102-ТВ".