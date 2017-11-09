В Волгоградской области трое браконьеров отработают по году за каждую убитую косулю









До двух лет исправительных работ или штраф в 200 тысяч рублей могут получить трое браконьеров за убийство двух косуль. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, накануне на мосту через Волгу сотрудниками ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль “Toyota Land Cruiser 80”. При осмотре внедорожника правоохранители нашли части двух косуль, а также гладкоствольное охотничье ружье и патроны. Документы на право охоты и провоза косуль у водителя и пассажиров отсутствовали.













Добыча, оружие, автомобиль и охотничья одежда у браконьеров были изъяты.



