Сегодня генеральный директор компании «Дорис» Дмитрий Дронов рассказывал журналистам о ходе работ на скандальном Комсомольском путепроводе. Контракт стоимостью почти в 39 миллионов рублей был заключен с компанией в начале сентября этого года. Победитель аукциона должен выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. На вопрос журналиста ИА «Высота 102», который задавался дважды, - «Смогут ли жители Волгограда спуститься с моста на железнодорожный вокзал в установленные сроки?», - Дронов ответил буквально следующее: «Все основные работы к 1 декабря будут выполнены». Однако на поставленный вопрос четкого ответа так и дал.

Между тем, фронт работ предстоит огромный. По его словам, планируется установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Дронов подчеркнул при этом, что намного легче начать работу с нуля, чем переделывать за других.

Как напомнил журналистам заказчик строительства, начальник отдела управления «Комдорстрой» Сергей Федоров, работы на мосту начались еще в 2015 году подрядной организацией ООО «Аваль-Строй». На эти цели было выделено около 300 млн рублей, в основном - из областного дорожного фонда. Однако подрядчик грубо нарушил сроки исполнения работ и не завершил ни ремонт лестничных сходов, ни устройство асфальтобетонного покрытия в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода, ни другие работы. В результате мэрия расторгла договор с ООО «Аваль-Строй», а саму подрядную организацию УФАС занесла в список недобросовестных исполнителей. Муниципальному заказчику удалось отсудить у экс-подрядчика, по словам представителя мэрии, около 3 млн рублей штрафа за просрочку исполнения контракта. Однако, как говорится, от этого легче не стало, потому что до сих пор волгоградцы и гости города испытывают массу неудобств.

Съемочная группа накануне сегодняшней встречи с подрядчиком и заказчиком два дня подряд снимала ход работ на путепроводе. Однако вместо активных действий журналисты увидели на четырех пролетах всего пятерых рабочих. Дронов пояснил, что рабочие в основном заняты на производстве мостовых конструкций, которые изготавливаются на базе заказчика.







