Как будет выглядеть иконостас строящегося в Волгограде Александро - Невского собора сегодня увидели члены попечительского совета во главе с губернатором области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102». Эскиз центральной части в натуральную величину разместили на будущей алтарной перегородке, которая будет выполнена из мрамора. По замыслу, внутри храм должен быть светлым, поэтому для отделки планируется использовать белоснежный мрамор в сочетании с золотым декором. Автором эскиза стал иконописец Дмитрий Хартунг. По его словам, стилистика иконостаса и внутренняя роспись храма будут соответствовать внешнему архитектурному облику, выдержанному в неовизантийском стиле. На сегодняшний день вместе с алтарной частью собор поднялся уже на 15 метров, заказаны дубовые окна для подклети и 1-го яруса.

В декабре строители приступят к кровельным работам и параллельно продолжат выполнять кирпичную кладку верхних ярусов. Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман сегодня выразил надежду на добросердечие жителей Волгограда . «Люди должны своим интеллектом и сознанием пережить необходимость такого строения в нашем городе и поблагодарить Бога за то, что он нам дает эту возможность»,- сказал владыка.













Справка: Строительство в Царицыне кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 60 метров началось в 1901 году и продолжалось до 1918 года. Взорвали храм при советской власти - в марте 1932 года. За успешную ликвидацию собора решением Сталинградского горсовета участники взрывных работ получили денежные премии. После того, как жители Волгограда на публичных слушаниях поддержали идею восстановления храма, 5 апреля 2016 года состоялась торжественная закладка основания собора и молебен. Начавшуюся стройку освятил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. По просьбе митрополита попечительский совет строительства собора святого Александра Невского возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Строительство ведется на добровольные пожертвования. Храм, который должен стать точной копией взорванного, построят к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Эта дата будет отмечаться в 2021 году.