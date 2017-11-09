Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея Навального

Вступило в законную силу решение суда, которым отказ в согласовании проведения митинга сторонников Алексея Навального признан обоснованным. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном суде, 17 октября районный суд отказал в удовлетворении требований Даниэля Куракина к комитету взаимодействия с гражданским обществом администрации Волгограда, администрации Волгограда о признании незаконным решения об отказе в согласовании проведения митинга. Свои требования истец мотивировал тем, что им, как организатором, было подано уведомление ответчику о намерении проведения публичного мероприятия – митинга. Целью публичного мероприятия было заявлено: «информирование граждан о деятельности независимых политиков».

Судом, с учетом исследованных обстоятельств дела установлено, что уполномоченный орган власти требования закона выполнил, обосновал свое решение, предложив изменение публичного мероприятия необходимостью соблюдения баланса интересов. При этом оспариваемый ответ комитета взаимодействия с гражданским обществом администрации Волгограда не является отказом в проведении публичного мероприятия, поскольку содержит лишь запрет на проведение публичного мероприятия в указанном заявителем месте по объективным причинам, а также мотивированное предложение об изменении места проведения мероприятия, говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее сторонники Алексея Навального намеревались провести митинг 22 октября на площади Ленина с участием до полутора тысяч человек. В мэрии Волгограда обосновали свой запрет на проведение митинга тем обстоятельством, что в данном месте будут проводиться работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. А других площадок, которые могли бы уместить полторы тысячи человек, в Волгограде нет. Между тем, встречу Алексея Навального со своими сторонниками волгоградские власти все-таки согласовали. Его приезд ожидается завтра, а местом встречи выбрана территория около Царицынской оперы.



