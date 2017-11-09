Владельцы Lifan оценили особенности его эксплуатации

Компания «Lifan Motors» в этом году отметила свое 10-летие на российском рынке. За этот срок продукция китайского производителя неоднократно высоко оценивалась специалистами и простыми владельцами машин. Их главным преимуществом является доступность. На данном сегменте рынка – это наиболее экономичный вариант, который могут себе позволить многие автовладельцы.













Машины данного бренда отвечают всем требованиям, которые выдвигают к ним пользователи. Особенно это касается тех автовладельцев, которые живут в городе. За его пределами совсем другие требования к автомобилям, их прочности и выносливости. Сотрудники компании «Волга-Раст» (официальный дилер Lifan) поделились с ИА «Высота 102» отзывами своих покупателей, а теперь уже владельцев автомобилей Lifan.





Lifan Solano II













Это самый доступный вариант среди всей линейки продукции.

Эдуард, Михайловский район: «Не так давно купил себе автомобиль Lifan Solano в салоне официального дилера Lifan ООО «ВР-Сакура». К преимуществам данного седана отнес бы вместительный багажник и достаточно малый расход топлива. В среднем получается около 6.5 л на 100 км, но поскольку я езжу в основном за пределами населенных пунктов, то выходит и того меньше. Машина хорошая и практичная, не слишком восприимчива к нашим дорогам. Спокойно переносится езда по кочкам, подвеска находится в хорошем рабочем состоянии. Также очень удобно, что все необходимые запчасти и комплектующие для авто всегда есть в любом сервисе».

Сергей Игнатьевич, г.Волжский: «Живу за городом, поэтому каждый день езжу на машине на дальние расстояния. Периодически приходится перевозить различные грузы (корма, продукты), а в Lifan Solano все хорошо вмещается. При этом продукция не повреждается в процессе транспортировки. В этом большая заслуга разработчиков. Хорошая машина, могу ее рекомендовать для постоянной работы в сельских условиях».





Lifan X 50





Китайский производитель недавно выпустил новую комплектацию данного автомобиля. Теперь багажник стал еще вместительнее, а разгон быстрее.

Александр Новиков, Котельниковский район: «Lifan X 50 – это отличный вариант для транспортировки крупногабаритных грузов. Если убрать задние сидения, то вместительность багажника составит 1480 л. Я живу за городом, часто приходится передвигаться по грунтовке. Конечно, присутствуют некоторые сложности в управлении, но ведь это всегда так при езде по такой дороге. А вот высокий клиренс машины позволяет ей комфортно себя чувствовать и с легкостью преодолевать все препятствия на своем пути. Пока я очень доволен машиной и рекомендую ее всем, кто хочет быстро и комфортно передвигаться по любым трассам».













Антон, Урюпинский район: «Недавно у меня возникла необходимость регулярно передвигаться за городом и заезжать в отдаленные села. Теперь я почувствовал, что ехать на машине по хорошим дорогам в крупном населенном пункте и в деревне – это две большие разницы. Высокий клиренс этой машины при низком качестве сельских дорог - это преимущество. В авто я чувствую себя комфортно, он с легкостью преодолевает испытание бездорожьем, все системы функционируют стабильно. Мощность, прочность и доступность – все это сочетается в Lifan X 50».





Lifan X 60





Кроссовер X 60 – одна из наиболее популярных моделей от Lifan. Сейчас на рынке появилась обновленная версия, мощность которой составляет 128 лошадиных сил.













Ростислав Юрьевич, Даниловский район: «Кроссовер от Lifan – это сочетание качества и доступности. Отечественные дороги, конечно, сложное испытание для «китайца», но он с легкостью справляется. Автомобиль неприхотлив в эксплуатации. Если возникли повреждения, то можно не беспокоиться, ведь необходимые детали найдутся практический в любой СТО».

Константин, Суровикинский район: «Ездил на авто по полям и остался очень доволен – не возникают трудности в управлении. Поскольку в нашей стране везде дороги в не самом лучшем состоянии, то это очень хорошо характеризует кроссовер. Еще бы отметил низкий расход горючего для машины такого класса».

Сделать правильный выбор, предложить лучшие условия приобретения и провести тест-драйв вам помогут в салоне официального дилера Lifan ООО «ВР-Сакура»: тел. +7 (8442) 55-22-77, г. Волгоград, ул. К. Либкнехта д. 19 а.













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