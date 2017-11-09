|Общество
|09.11.2017 14:03
В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров
Сегодня в Кировском районе Волгограда члены «Клуба пожилых людей» сразятся в кулинарном поединке. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, участие в состязании примут четыре команды в составе 70 человек из четырех районов города - Ворошиловского, Центрального, Кировского и Красноармейского. Место встречи кулинаров – один из ресторанов Кировского района. Организатором выступили комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, а также МУ «Клуб пожилых людей». Цель мероприятия - «пропаганда здорового образа жизни в пожилом возрасте и продвижение кулинарного искусства».
Работы конкурсантов оценят по четырем номинациям: «ароматный обед», «кулинарный шедевр», «оригинальное блюдо» и «вкусная фантазия». В состав жюри войдут депутаты Волгоградской городской и областной дум, руководители районных администраций Волгограда, представители комитета жилищной и социальной политики и руководители «Клуба пожилых людей».
Фестиваль пройдет в виде театрализованного красочного представления силами самодеятельных артистов «Клуб пожилых людей» с участием персонажей русских народных сказок и скоморохов.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Телеком
|09.11.2017 15:09
Зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть премиальный HD-контент канала «Шант Премиум», который впервые стал доступен за пределами Армении, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Это первый независимый телеканал и новостная служба, основанные в Армении в 1994 году. Он вещает, в основном, контент собственного производства без рекламы: популярные ТВ-шоу, сериалы, в том числе и мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык. «Разрабатывая контентное наполнение «Интерактивного ТВ», мы стремимся учесть предпочтения как можно большего числа зрителей. На территории нашей страны проживает более 800 тысяч армян, для них, несомненно, важно и интересно смотреть новости и ТВ-программы на родном языке. Благодаря нашему «Интерактивному...
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|Общество
|09.11.2017 14:57
Производство об административном правонарушении возбуждено в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что в адрес городской администрации поступило обращение жителя Советского района по факту осуществления ООО "Сингам" деятельности по обращению с отходами при эксплуатации полигона ТБО с нарушением требований действующего законодательства. На жалобу гражданина департамент отреагировал формально, отписавшись, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Между тем ведомство должно было перенаправить обращение в соответствующий орган - управление Росприроднадзора по Волгоградской...
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|Общество
|09.11.2017 14:54
Свою 24-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня волгоградский СОБР «Вектор». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного управления Росгвардии, специальный отряд быстрого реагирования был создан в городе на Волге в 1993 году. За почти четверть века работы на счету бойцов спецподразделения тысячи успешных операций, сотни задержанных преступников. На СОБР возлагают особо сложные задачи, связанные с задержанием вооруженных преступников, захватом и ликвидацией бандформирований. Офицеры «Вектора» несут неусыпную службу не только на территории Волгоградской области, но и на Северном Кавказе. С праздником бойцов сегодня поздравили заместители начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковники Андрей Засядкин и Сергей Воробцов. Особые слова...
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|Культура
|09.11.2017 14:15
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес волгоградцев и россиян. С помощью агентства «Ветер перемен», которое организует концерт Патрисии Каас в Волгограде, журналисты ИА «Высота 102» через переводчика Ладу Дэц смогли пообщаться с певицей, которая сейчас находится в Москве, и задать ей несколько вопросов в ходе эксклюзивного интервью. ИА «Высота 102»: Впервые вы приезжали в нашу страну в 90-е годы. И с тех пор не раз посещали Россию. Почему вас тянет в нашу страну? Вам удалось понять загадочную русскую душу? Патрисия Каас: Я люблю Россию, потому что русские...
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|Общество
|09.11.2017 13:48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея Навального
Вступило в законную силу решение суда, которым отказ в согласовании проведения митинга сторонников Алексея Навального признан обоснованным. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном суде, 17 октября районный суд отказал в удовлетворении требований Даниэля Куракина к комитету взаимодействия с гражданским обществом администрации Волгограда, администрации Волгограда о признании незаконным решения об отказе в согласовании проведения митинга. Свои требования истец мотивировал тем, что им, как организатором, было подано уведомление ответчику о намерении проведения публичного мероприятия – митинга. Целью публичного мероприятия было заявлено: «информирование граждан о деятельности независимых политиков». Судом, с учетом исследованных обстоятельств дела установлено, что уполномоченный орган власти требования закона...
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|Происшествия
|09.11.2017 13:05 (Обновлено: 09.11.2017 13:39)
До двух лет исправительных работ или штраф в 200 тысяч рублей могут получить трое браконьеров за убийство двух косуль. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, накануне на мосту через Волгу сотрудниками ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль “Toyota Land Cruiser 80”. При осмотре внедорожника правоохранители нашли части двух косуль, а также гладкоствольное охотничье ружье и патроны. Документы на право охоты и провоза косуль у водителя и пассажиров отсутствовали. Добыча, оружие, автомобиль и охотничья одежда у браконьеров были изъяты.
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|Общество
|09.11.2017 12:26
Жителям Волгограда и гостям не гарантировали завершение ремонта Комсомольского путепровода в срок до 1 декабря
Сегодня генеральный директор компании «Дорис» Дмитрий Дронов рассказывал журналистам о ходе работ на скандальном Комсомольском путепроводе. Контракт стоимостью почти в 39 миллионов рублей был заключен с компанией в начале сентября этого года. Победитель аукциона должен выполнить все работы до 1 декабря 2017 года. На вопрос журналиста ИА «Высота 102», который задавался дважды, - «Смогут ли жители Волгограда спуститься с моста на железнодорожный вокзал в установленные сроки?», - Дронов ответил буквально следующее: «Все основные работы к 1 декабря будут выполнены». Однако на поставленный вопрос четкого ответа так и дал. ...
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|Общество
|09.11.2017 12:24 (Обновлено: 09.11.2017 14:59)
Как будет выглядеть иконостас строящегося в Волгограде Александро - Невского собора сегодня увидели члены попечительского совета во главе с губернатором области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102». Эскиз центральной части в натуральную величину разместили на будущей алтарной перегородке, которая будет выполнена из мрамора. По замыслу, внутри храм должен быть светлым, поэтому для отделки планируется использовать белоснежный мрамор в сочетании с золотым декором. Автором эскиза стал иконописец Дмитрий Хартунг. По его словам, стилистика иконостаса и внутренняя роспись храма будут соответствовать внешнему архитектурному облику, выдержанному в неовизантийском стиле. На сегодняшний...
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|Расследования
|09.11.2017 11:38
Трое наркоторговцев были задержаны в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, их поймали при продаже партии марихуаны. За встречей, которая проходила на парковке ресторана “McDonald's”, внимательно следили полицейские. Как только наркодельцы получили деньги за переданный “товар”, они были задержаны спецназовцами и оперативниками. При этом один из злоумышленников попытался выкинуть мешок с наркотиком. Правоохранители также нашли пакеты с “дурман-травой” в машине задержанных. При обыске в гаражах у преступной троицы найдены 16 килограммов марихуаны. Как выяснилось, главой группы был 46-летний неоднократно судимый житель Краснооктябрьского района. Он покупал семена конопли через интернет, а...
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|Экономика
|09.11.2017 10:17
Ведущий мировой производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» в 2017 – 2018 годах планирует запустить сразу две линии производства хлористого калия. Выпуск готовой для реализации продукции в середине 2018 года планирует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая осуществляет в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей - крупнейшего по запасам в Европейской части РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в настоящее время на площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается подземная разработка шахты. В начале октября проходка достигла калийного пласта. Геологоразведочное бурение подтвердило предыдущие расчеты - толщина сильвинитового слоя Гремячинского месторождения составляет около шести метров. На начало ноября...
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|Происшествия
|09.11.2017 10:10
57-летняя женщина-пешеход была сбита в Волжском на обочине дороги рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне на улице Ленина. Наезд на пешехода совершила 59-летняя женщина-водитель. Пытаясь увести свой “Chevrolet Klan” от столкновения с другой машиной, она выехала на обочину, где и сбила волжанку. А затем скрылась с места аварии, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.
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|Общество
|09.11.2017 09:47 (Обновлено: 09.11.2017 12:35)
В Дзержинском районе Волгограда обнаружен еще один дом, имеющий признаки самовольно возведенного строения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные госстройинспекции Волгоградской области, это дом блокированной застройки по ул. им. Полины Осипенко, д. 50Н, 50М. Местные власти намерены инициировать судебную процедуру по его сносу. Интересно, что, хотя кампания по выявлению таких домов была объявлена еще несколько лет назад, обнаружить самовольную постройку удалось совсем недавно, в октябре 2017 года. Справка. В настоящее время в районных судах Волгограда находятся на рассмотрении иски о сносе 9 домов, еще в отношении 21 дома решения суда о сносе вступили в законную силу. ...
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|Общество
|09.11.2017 09:46
Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых молодых государственных праздников – Дня народного единства, участвовали сотни коллективов и популярных артистов. Своими впечатлениями о прошедших в России торжествах с ИА "Высота 102" поделилась руководитель волгоградского "Агентства Больших Возможностей" Эдита Новикова. "Праздник прошел, и каждый провёл его по-своему. Кто-то отдыхал дома, многие стали зрителями и участниками различного рода мероприятий, а кто-то на этих мероприятиях работал. Наше агентство занималось организацией Дня народного единства в Волгограде и Москве. На выступление в Волгограде 4 ноября певицы...
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|Общество
|09.11.2017 09:03 (Обновлено: 09.11.2017 11:35)
Волгоградская гордума рассмотрит вопрос о возможности строительства жилых домов на территории неподалеку от ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», земельный участок площадью 60 гектаров, в настоящее время предназначен для строительства зданий общественно-делового назначения, спортивных сооружений, а также парковых зон. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда, на этом участке предлагается разрешить возведение только общественно-деловых, а также жилых строений. В июле текущего года по данному вопросу в администрации Дзержинского района прошли публичные слушания, инициатором которых выступала «Корпорация развития Волгоградской области». Из 77 собравшихся «за» жилую застройку территории проголосовали 49 человек. Среди участников слушаний были и...
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|Газетный киоск
|09.11.2017 09:01
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу несколько крупных британских изданий, среди которых Daily Mail, Metro и Sun, написали про 21-летнего жителя Волгограда, названного "Бориской Киприяновичем", который утверждает, что жил на Марсе до своего "перерождения на Земле". Многие читатели высмеяли сюжет. Таблоиды опубликовали рассказ молодого человека, согласно которому на Марсе проживала развитая цивилизация существ, перестававших стареть в 35 лет, отличавшихся высоким ростом и способных посещать далекие галактики. Почти все они, по уверению Киприяновича, погибли в результате ядерной войны, однако некоторым марсианам со сверхспособностями, в том числе ему, удалось переродиться на Земле. Молодой человек заявляет, что марсиане общались с древними египтянами,...
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9 ноября 14:54
9 ноября 14:15
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В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров 4
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В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров 4
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