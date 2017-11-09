В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров

Сегодня в Кировском районе Волгограда члены «Клуба пожилых людей» сразятся в кулинарном поединке. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, участие в состязании примут четыре команды в составе 70 человек из четырех районов города - Ворошиловского, Центрального, Кировского и Красноармейского. Место встречи кулинаров – один из ресторанов Кировского района. Организатором выступили комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, а также МУ «Клуб пожилых людей». Цель мероприятия - «пропаганда здорового образа жизни в пожилом возрасте и продвижение кулинарного искусства».

Работы конкурсантов оценят по четырем номинациям: «ароматный обед», «кулинарный шедевр», «оригинальное блюдо» и «вкусная фантазия». В состав жюри войдут депутаты Волгоградской городской и областной дум, руководители районных администраций Волгограда, представители комитета жилищной и социальной политики и руководители «Клуба пожилых людей».

Фестиваль пройдет в виде театрализованного красочного представления силами самодеятельных артистов «Клуб пожилых людей» с участием персонажей русских народных сказок и скоморохов.



