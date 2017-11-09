В Волгограде банду наркоторговцев задержали на парковке "McDonald's"











Трое наркоторговцев были задержаны в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, их поймали при продаже партии марихуаны. За встречей, которая проходила на парковке ресторана “McDonald's”, внимательно следили полицейские. Как только наркодельцы получили деньги за переданный “товар”, они были задержаны спецназовцами и оперативниками. При этом один из злоумышленников попытался выкинуть мешок с наркотиком. Правоохранители также нашли пакеты с “дурман-травой” в машине задержанных. При обыске в гаражах у преступной троицы найдены 16 килограммов марихуаны.

Как выяснилось, главой группы был 46-летний неоднократно судимый житель Краснооктябрьского района. Он покупал семена конопли через интернет, а затем выращивал наркотическое растение на территории дачного комплекса в Калачевском районе. Затем наркотики продавали в областном центре.

Преступники задержаны и уже признались в содеянном. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.



