«ЕвроХим» готовит к запуску свои калийные проекты в Волгоградской области





Ведущий мировой производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» в 2017 – 2018 годах планирует запустить сразу две линии производства хлористого калия.

Выпуск готовой для реализации продукции в середине 2018 года планирует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая осуществляет в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей - крупнейшего по запасам в Европейской части РФ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в настоящее время на площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается подземная разработка шахты. В начале октября проходка достигла калийного пласта.

Геологоразведочное бурение подтвердило предыдущие расчеты - толщина сильвинитового слоя Гремячинского месторождения составляет около шести метров. На начало ноября было поднято на поверхность и складировано свыше 1 200 тонн калийной руды.

На 2017 год намечен запуск первой линии производства хлористого калия на входящем в структуру «ЕвроХима» «Усольском калийном комбинате», который разрабатывает несколько участков одного из крупнейших в мире месторождений, расположенном к югу от города Березники в Пермском крае.

«В настоящее время все идет согласно графику выполнения производственных планов на 2017–2018 годы, - отметил руководитель Дивизиона «Горнорудный» EuroChem Group AG Кларк Бэйли. - С этой целью мы также обучаем работе на проходческих комбайнах и другом оборудовании, а также различным производственным процессам, и продолжаем нанимать новых работников. После завершения ввода в эксплуатацию первой очереди на Усольском калийном комбинате будут работать около 2 тысяч человек».

В настоящее время в руднике непрерывно работают семь проходческих комбайнов, а с конца октября шахтеры приступили к работе в двух калийных слоях месторождения. После выхода на проектную мощность первой очереди «Усольский калийный комбинат» будет производить 2,3 млн. т хлористого калия в год. Данное сырье является самым распространенным для производства калийных удобрений, которые широко применяются в сельском хозяйстве.

Генеральный директор EuroChem Group AG Дмитрий Стрежнев прокомментировал: «Мы близки к достижению нашей цели – запуску первой очереди производства калия на Усольском калийном комбинате. Это является важной вехой в нашей инвестиционной программе развития калийных проектов».

В общей сложности в свои калийные проекты - «ЕвроХим-ВолгаКалий» и «Усольский калийный комбинат» - компания «ЕвроХим» инвестировала около 7 млрд долларов.

Напомним, «ЕвроХим» — один из ведущих производителей удобрений в мире. Предприятия «ЕвроХима» производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру. Деятельность «ЕвроХима» включает добычу полезных ископаемых и углеводородов, а также производство, логистику и дистрибуции удобрений. В настоящее время Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» и Усольский калийный комбинат. Головной офис Группы расположен в г. Цуг, Швейцария, производственные предприятия — в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве и России, а и сеть дистрибуции – в Европе, странах СНГ, Азии и в Северной и Южной Америке. Штат сотрудников компании насчитывает более 25 000 человек по всему миру.



