Волгоградец “заминировал” общежитие, желая отомстить сожительнице

Сегодня в ходе оперативного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, которое проводит в Волгограде замгенпрокурора России Андрей Кикоть, был задержан конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, передает с места событий корр. ИА "Высота 102". Управленца задержал следователь и увел с совещания на допрос. Все это произошло на глазах замгенпрокурора и руководителей всех силовых структур региона после того, как глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев сообщил Андрею Кикотю, что в отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело. Всего с начала года в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, было возбуждено 17 уголовных дел о невыплате...