В Советском районе Волгограда суд одобрил демонтаж рынка экс-депутата

Сегодня Советский районный суд отказал фирме "Альбатрос" в признании незаконным распоряжения о сносе Петровского рынка. Как сообщает ИА "Высота 102", сняты и обеспечительные меры по приостановке работ по демонтажу незаконных строений.

Напомним, в середине октября райсуд удовлетворил ходатайство собственника торговых рядов и "заморозил" до 8 ноября распоряжение администрации района о сносе рынка. Районные власти предписывали "Альбатросу" до 16 октября добровольно очистить территорию.

Срок действия договора аренды земельного участка под рынком между муниципалитетом и ООО «Альбатрос», принадлежащим экс-депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову, истек в июне 2017 года. После чего компания обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском к департаменту земельных ресурсов мэрии о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора аренды. Решением суда от 10 октября фирме было отказано в удовлетворении требований. Далее последовало решение муниципалитета о сносе торговых объектов, которые уже как несколько месяцев стоят на казенной территории незаконно и продолжают приносить доход своему владельцу.

Всего на Петровском рынке торговлей занимались 30 индивидуальных предпринимателей, которым власти на выбор предложили несколько альтернативных торговых площадок, в том числе, - новую, расположенную по-соседству. Помимо того, что рынок работает вне правового поля, у властей и местных жителей есть претензии к его внешнему виду. Темные лабиринты из старых разномастных павильонов в стиле 90-х годов прошлого века без какого-либо благоустройства давно явно не украшают Университетский проспект.

Самый территориально удобный вариант — расположенная по соседству новая ярмарка с современными павильонами и благоустроенной вокруг территорией. В настоящее время обустройство новых торговых рядов идет к завершению. Несколько предпринимателей туда уже переехали. Приостановление сноса - мера временная, но выгодная для собственника: как коммерческий объект рынок действует, приносит доходы, и "кушать" не просит - за аренду земли платить не нужно.

На встрече с главой администрации района Шафраном Тепшиновым и уполномоченным по правам предпринимателей в регионе Ольгой Устиновой некоторые торговцы с Петровского заявили о нежелании куда-либо переезжать и посетовали на неудобные условия договора, который им предлагает собственник новой ярмарки. Те же коммерсанты, которые уже приняли решение перебраться на соседнюю территорию, в беседе с «Высотой 102» никаких нареканий к новому арендодателю не выразили.