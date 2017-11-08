В Волгограде прошли обыски и задержания по уголовному делу о хищении денег дольщиков

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о недобросовестном застройщике многоквартирных домов ЖК "Чайка-2", ЖК "Адмиралтейский", ЖК "Династия" прошли обыски в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм застройщика, входящих в группу компаний ОАО "ЗЖБИК" - ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити" и ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор общества с ограниченной ответственностью, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно условиям договоров, застройщик обязан был ввести в эксплуатацию и передать по актам приема-передачи объекты строительства в Красноармейском, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. В общей сложности застройщик получил от участников долевого строительства денежные средства на общую сумму свыше 825 млн. рублей. Однако до настоящего времени указанные условия заключенных договоров не выполнены, в результате чего грубо нарушены права более чем 600 дольщиков.



