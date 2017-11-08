Волгоградские управленцы пожелали стать лидерами России

Сегодня завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России», всего зарегистрировано 199 тыс. заявок. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы при президенте России, сообщает ИА «Высота 102». Из Южного федерального округа поступило 18 тыс. 204 заявки. Самыми активными стали Краснодарский край (39,1%), Ростовская область (25%), Волгоградская область (13,1%) и республика Крым и Севастополь (10,4% и 4,9%) .

Больше всего заявок пришло из Центрального федерального округа - 71 тыс. 418. Это 35,8% от всего объема регистраций. На конкурсе будут проверяться такие компетенции, как лидерские качества, коммуникативность, нацеленность на результат, умение работать в команде, взвешенность в принятии решений и другие. Его цель — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

По итогам будут выявлены 100 лучших участников, а наставниками станут известные управленцы страны, среди которых Сергей Лавров, Максим Орешкин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и другие. Победители получат возможность стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва и образовательные гранты на 1 млн руб.