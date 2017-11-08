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Общество
 08.11.2017 15:48

В Волгограде замгенпрокурора России обсуждает проблемы в сфере оплаты труда



В эти минуты в Волгограде заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть проводит оперативное совещание  по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в мероприятии принимают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители всех силовых структур региона. В частности, на совещании рассматривается ситуация с выплатой зарплат на предприятиях, которые испытывают экономические трудности, находятся в состоянии банкротства или уже признаны таковыми. Губернатор Андрей Бочаров выступил с предложением внести ряд изменений в федеральное законодательство: сократить срок проведения процедуры банкротства, чтобы оно не тянулось годами, и пересмотреть очередность выплат, чтобы первыми погашались долги по зарплате. Андрей Кикоть эту инициативу поддержал. 

 

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