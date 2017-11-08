В Волгограде судебные приставы привлекли детей к творчеству

По популярности в поисковых запросах к Яндексу Волгоград занял четырнадцатое место. За год про него задали примерно 40 миллионов запросов — в полтора раза меньше, чем про Краснодар, но почти в три раза больше, чем про Астрахань. По данным аналитиков Яндекса, - сообщает ИА «Высота 102», - из крупных городов Волгоградом чаще всего интересуются в соседних Астрахани, Краснодаре и Самаре. А в самом Волгограде ищут в первую очередь Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Всего было исследовано поисковых запросов о 50 крупнейших городах России с августа 2016 по август 2017. Для пользователей из других больших городов Волгоград — это прежде...