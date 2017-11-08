В Волгограде нашли еще один многоквартирный самострой

В Дзержинском районе Волгограда обнаружен еще один дом, имеющий признаки самовольно возведенного строения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные госстройинспекции Волгоградской области, это дом блокированной застройки по ул. им. Полины Осипенко, д. 50Н, 50М. Местные власти намерены инициировать судебную процедуру по его сносу. Интересно, что, хотя кампания по выявлению таких домов была объявлена еще несколько лет назад, обнаружить самовольную постройку удалось совсем недавно, в октябре 2017 года.

Справка. В настоящее время в районных судах Волгограда находятся на рассмотрении иски о сносе 9 домов, еще в отношении 21 дома решения суда о сносе вступили в законную силу.



