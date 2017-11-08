Супружеская пара из Волгоградской области обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении 13 жителей республики Марий Эл. По данным МВД республики, сообщает ИА «Высота 102», супруги совершали хищения денежных средств со счетов путем рассылок смс-сообщений, при этом, 29-летний обвиняемый на момент совершения преступлений находился в местах лишения свободы. Установлено, что с февраля по июнь 2016 года злоумышленники действовали по следующей схеме: женщина посредством сотовой связи рассылала на различные абонентские номера смс-сообщения, содержащие заведомо ложные сведения о блокировке банковских карт граждан, с указанием номера для информации. Данный абонентский номер находился в пользовании ее супруга. Мужчина, в свою очередь, дожидался звонка от потерпевшего, представлялся сотрудником банка и под предлогом оказания помощи в разблокировании банковской карты, вводил держателя карты в заблуждение. Граждане выполняли продиктованные им операции с банковскими картами через терминалы банкоматов, и сами того не подозревая, перечисляли денежные средства на счета злоумышленников. Таким образом, за 5 месяцев обвиняемые похитили свыше 325 тысяч рублей. Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы.