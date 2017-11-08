



Депутатам Государственной думы – высшего законодательного органа страны - не чужды мирские радости, в том числе – общение в социальных сетях и ведение личных интернет-страничек. Кто-то использует аккаунты для самопиара, кто-то – для галочки, а кто-то просто для души. Из 8 депутатов российского парламента от региона в «Instagram», к примеру, можно «лайкнуть фоточки» только четырех. Это Анна Кувычко, Владимир Плотников, Ирина Гусева и Татьяна Цыбизова. По стилю ведения интернет-страниц, публикуемым снимкам и подписям к ним – можно уловить кое-какие черты психологического портрета их владельцев.





Самый замкнутый «инстаграмщик» среди российских парламентариев от Волгоградской области – Владимир Плотников. Первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам, видимо, далек от модных виртуальных трендов, поэтому в его портфолио всего пара снимков - и то, доступных исключительно тем пользователям, которых он добавил в друзья. Корреспондент «Высоты 102» - пока не друг депутата. В сети он позиционирует себя именно как представителя власти – «депутата Государственной Думы ФС РФ VII созыва и президента АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России). Закрытый профиль страницы Плотникова с 369 подписчиками опустил его на самую последнюю строчку рейтинга «Instagram»-страниц госдумовцев от Волгоградской области.





Чуть больше подписчиков страницы в «Instagram» у Татьяны Цыбизовой (435 человек). Перед интернет-аудиторией Татьяна Игоревна неожиданно предстает не как законодатель, член комитета по жилищной политике и ЖКХ, или врач, а как «жена, мама и бабушка (по выходным иногда получается)». О работе фотоальбом народной избранницы, действительно, практически не напоминает, все больше об увлечениях, путешествиях и даже кое-что о личной жизни. Взять хотя бы последнее размещенное 9 октября фото Татьяны Игоревны с супругом, сопровожденное эмоциональной репликой: «Год замечательный! Вот уже 3 дня как мне 55, из них 33 мы с мужем смотрим в одну сторону!».





Просматривая фотоальбом законодателя, можно узнать и о том, как она высоко оценивает свои кулинарные способности, особенно в части исполнения борща. Программу импортозамещения депутат предпочитает не обсуждать на думских заседаниях, а воплощать на собственных грядках. «Домашнюю версию» опытного волгоградского политика, вышедшего год назад на федеральный уровень, общественности, пожалуй, больше нигде не увидеть.





Анна Кувычко по тропинке депутата из аграрного комитета не пошла - ее профиль в «Instagram» открыт (448 подписчиков), но подчеркнуто лаконичен, исполнен в стиле минимализма. Анна Александровна – яркая, привлекательная женщина, но социальные сети, вероятно, по ее мнению, это не то место, где нужно без устали постить эффектные снимки. В ее альбоме - единицы портретных фото, коллективных снимков большинство и полное отсутствие хештегов – специальных меток со значком решетки («#»), используемых обычно для облегчения поиска изображений по определенной теме.





Взяла от «Instagram» все и даже больше другая народная избранница – Ирина Гусева. По количеству размещенных фотографий (109 штук) и числу подписчиков (11,3 тысячи) она оставила далеко позади всех остальных коллег. И останавливаться на достигнутом она, кажется, не собирается. Ее звезда на виртуальном небосклоне зажглась относительно недавно – в августе, но «Instagram» уже никогда не будет прежним. Без перерыва на выходные хозяйка аккаунта «i.m.guseva» не устает радовать своих избирателей эффектными профессиональными портретными снимками в шикарных парламентских интерьерах. Много ли времени отнимают фотографические сессии от думских - в своих ежедневных «дневниковых» записях Ирина Михайловна не сообщает.





Покрасоваться перед аудиторией в новом образе и дорогих нарядах – всякой даме приятно, но Ирина Гусева – прежде всего депутат. В последнее время в ее сообщениях все больше, цитируем, «сводок с бюджетных полей». Букв и цифр заметно увеличилось на страничке Ирины Михайловны после ее назначения в прошлом месяце первым зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Нардеп, похоже, взяла на себя миссию проводника в народ всех благостных для него новостей из мира бюджетной политики. Она смело жонглирует цифрами, фактами, сыплет терминами – переводит, так как понимает сама, на язык обывателя бюджетные шифры.





Насколько компетентна и подготовлена первый зампред профильного комитета – это уже другой вопрос. Случаются и милые казусы, а порой даже - позорные ошибки. Ирина Гусева по известной ей одной причине страстно полюбила хештеги, вереницы которых сопровождают каждый ее пост, но они же ее и подвели.





К примеру, сообщение о собственном визите в министерство образования РФ Ирина Гусева сопроводила кучей меток, одна из которых содержит нелепую опечатку: «#министерсиво». «Министерсиво» – звучит забавно и зловеще одновременно. Однако уже не смешно, а грустно становится, когда первый зампредседателя бюджетного комитета не просто описывается (то есть, совершает описку), а путает финансовые термины: бюджетные «гранты» с дворянскими титулами – «грандами», денежные трансферты с «трансферами» из аэропорта...



