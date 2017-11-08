



Зарплаты госслужащих Волгоградской области, а также губернатора и лиц, замещающих государственные должности, не будут индексироваться до 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в облдуму администрацией Волгоградской области, планируется продлить действие соответствующих актов, принятых еще в 2015 году. Напомним, тогда было решено отказаться от индексации зарплат чиновников администрации Волгоградской области, главы региона и лиц, замещающих государственные должности региона, до 1 января 2018 года. Теперь планируется внести изменения в законы Волгоградской области, регламентирующие порядок начисления денежного содержания указанных категорий, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Как следует из пояснительных документов к законопроекту, продление «заморозки» индексации зарплат связано с отсутствием необходимых для этого бюджетных средств, а также с мероприятиями по экономии казенных денег. Такие меры помогут сэкономить около 322 миллионов рублей.

Напомним, ранее зарплаты госслужащих, губернатора и лиц, замещающих государственные должности, индексировались раз в году на уровень инфляции. За 10 месяцев этого года, к слову, по данным Волгоградстата, инфляция в регионе составила 2%, за аналогичный период 2015 года – 11,3%.



