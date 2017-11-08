Массовый спорт ушел из районов Волгограда из-за безденежья

В общественной палате Волгоградской области обсудили проблему восстановления в администрациях районов города штатных единиц работников, осуществляющих полномочия по развитию физической культуры и спорта. Как сообщили ИА «Высота 102» общественники, тон задал олимпийский чемпион Алексей Петров. По его словам, упразднены районные спорткомитеты, все их полномочия переданы на городской уровень, что негативно сказалось на развитии спорта массовых достижений, и проблема требует скорейшего решения. Выступивший на заседании заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда Сергей Куренков подчеркнул, что стратегия развития города Волгограда до 2030 года предполагает, что каждый второй житель должен регулярно заниматься физической культурой и спортом, однако в настоящее время этого нет.

«Согласно официальным данным, в Краснооктябрьском и Дзержинском районах на организацию физкультурно-спортивных мероприятий финансирование вообще не предусмотрено, - сообщил он. – При этом Ворошиловскому району выделено 240 тыс. руб., Советскому – 127 тыс. руб., Кировскому – 100 тыс. руб., Красноармейскому – 142 тыс. руб., Тракторозаводскому – 337 тыс. руб. Из них третья часть финансирования предусмотрена на погашение кредиторской задолженности».

Куренков отметил, что районам нужна штатная единица со специальным образованием физической культуры и спорта. Такие специалисты, по словам чиновника, как раз и будут заниматься организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий. Однако в бюджете Волгоградской области на следующий год финансирование статьи по спорту уменьшилось на 700 млн руб. То есть сокращение составило почти 30%.

Недофинансированность сферы физкультуры и спорта подтвердила и заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда Ирина Терзиева. «У нас на Красноармейский район - всего один бассейн, - пояснила чиновница. – Есть недостроенные спортивные сооружения, оставшиеся еще с советского времени. В администрации один специалист курирует сразу несколько направлений. Поэтому нужны дополнительные кадры». Участники заседания вынуждены были констатировать, что городской комитет по физической культуре и спорту, с учетом сегодняшнего финансирования и количества специалистов в штате, способен обслуживать спортивные мероприятия только городского уровня. Уровень же районов остается без внимания.

«Представители общественной палаты не раз встречались с губернатором Андреем Бочаровым, поднимая и вопросы массового спорта. Глава региона солидарен с нами в этом вопросе, - подчеркнул в конце заседания член общественной палаты Алексей Петров. – Все сегодняшние предложения мы соберем в итоговые рекомендации, которые направим в городские и областные органы власти, депутатам».