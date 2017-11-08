«Плантатору» из Волгоградской области светит 15 лет тюрьмы за собранный урожай





Более сорока килограммов марихуаны, выращенной на заброшенных полях, собрал житель Михайловки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Однако продать свой "урожай" 37-летний мужчина не успел. Он был задержан сотрудниками полиции При обыске у него нашли две пластиковые бочки, полтора десятка коробок и несколько пакетов с растительным наркотиком.

Теперь наркоплантатору грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия он взят под стражу.