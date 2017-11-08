



Волжский поэт Павел Великжанин стал победителем Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия – земля моя!», организованного советом региональных землячеств при правительстве Москвы и департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Союзе поэтов Нижней Волги, Павел Великжанин стал лучшим в номинации «Гражданская лирика», опередив почти сотню других участников. Его стихи, многие из которых посвящены Царицыну – Сталинграду – Волгограду, известным улицам, памятникам и достопримечательностям нашего города, также вошли в изданный по итогам мероприятия сборник лучших произведений победителей и лауреатов.

Это далеко не первая победа волжского поэта. Так, в этом году Павел Великжанин признан победителем Всероссийского творческого фестиваля «Цветет ковыль-2017», а также стал призером Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», лауреатом поэтического конкурса в рамках Всероссийского фестиваля «Гринландия-2017» и серебряным лауреатом Национальной литературной премии «Золотое перо Руси – 2017».