«МегаФон» определил топ-10 электронных книг осени





Санкт-Петербург признан самым читающим регионом страны, где порядка 16% населения города пользуются электронными книгами. В основу рейтинга легли результаты исследования 20-миллионной аудитории сервиса ЛитРес, читающей как платную, так и бесплатную литературу. В Волгоградской области, также как и в Астраханской, литературу в электронном виде смотрят только 6% населения, причем подавляющее большинство – 63%, делают это с экрана стационарного компьютера.

Аналитики «МегаФона» проанализировали, какие электронные книги покупают их абоненты в онлайн-магазинах, и составили топ-10 книг этой осени. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Открывает рейтинг Виктор Пелевин со своим новым романом «iPhuck10».

«Книга о девайсе стоит на первом месте в рейтинге книг для чтения c девайсов – логика налицо. Роман Пелевина является написанной в жанре остросюжетной прозы энциклопедией современного искусства и литературы, технологий и взаимоотношений между полами. iPhuck10 читают в транспорте, по дороге на работу, здесь есть ответы на вопросы, которые неизбежно возникают во время бесед с коллегами за ланчем», – замечает главный редактор литературного портала «Горький» Константин Мильчин.

Второе место занимает детектив Александры Марининой «Цена вопроса. Том 1», а тройку замыкает исторический роман Александра Мазина «Варяг. Доблесть воина».

На других позициях расположились фэнтези всех видов, медицинские мемуары и даже римский триллер. Среди авторов фигурируют Ник Перумов, Вадим Панов и Пола Хокинс.

Самые популярные жанры у абонентов – попаданцы, любовное фэнтези, боевая фантастика, современная русская литература, детективы, современная зарубежная литература. Практически нет детской литературы, но это связано с тем, что в книгах для детей доминирующую роль играют иллюстрации, а их смотреть привычнее в бумажной версии.

Самые популярные форматы электронных книг – EPUB и FB2, при этом 60% покупок книг приходится на iOS, 40% на Android. Среднестатистический читатель покупает не реже 1 книги в месяц и тратит на нее более 200 рублей. Оплата книг с мобильного счета – третий по популярности способ оплаты.

Аналитики также выяснили, что больше читают и имеют более высокую покупательную способность женщины – свыше 60% пользователей. Их интересуют кино, туризм, литература, бизнес, автомобили.

«Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, с которыми клиенты хотели бы проводить больше времени. Есть что предложить и любителям литературы – бонус для абонентов в онлайн-магазине «ЛитРес» до конца октября, а в сервисе Bookmate наши клиенты могут получить доступ ко всей библиотеке по специальной цене», – комментирует Директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.