|Культура
|08.11.2017 11:00
В волгоградском музее «Старая Сарепта» отпразднуют день рождения немецкой сосиски
11 ноября в 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает отметить День рождения сосиски в программе «Сосиска пати». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, праздник приурочен ко Дню рождения сосиски, который отмечается 13 ноября. В музее-заповеднике можно узнать много интересных фактов об этом лакомстве, а гостям праздника раскроют секрет появления хот-дога в России. Кроме того, посетителей ожидают вкусные мастер-классы, а интерактивная часть вечера уж точно не оставит никого равнодушным, заверили в учреждении культуры.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|08.11.2017 16:40
Сегодня новым главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера сроком на три года назначена Галина Мордвинова. Такое решение принято по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». К своим обязанностям новый руководитель приступит в пятницу, 10 ноября. Галина Мордвинова на протяжении последних десяти лет работала заместителем главврача в этом же медучреждении. Бывший главврач Константин Карадута написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Перед новым руководителем ставится задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи и в целом эффективности работы диспансера. Напомним, в 2016 году...
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|Расследования
|08.11.2017 16:38
Сегодня в рамках расследования уголовного дела о недобросовестном застройщике многоквартирных домов ЖК "Чайка-2", ЖК "Адмиралтейский", ЖК "Династия" прошли обыски в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм застройщика, входящих в группу компаний ОАО "ЗЖБИК" - ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити" и ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор общества с ограниченной ответственностью, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде...
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|Политика
|08.11.2017 16:12
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером
Депутатам Государственной думы – высшего законодательного органа страны - не чужды мирские радости, в том числе – общение в социальных сетях и ведение личных интернет-страничек. Кто-то использует аккаунты для самопиара, кто-то – для галочки, а кто-то просто для души. Из 8 депутатов российского парламента от региона в «Instagram», к примеру, можно «лайкнуть фоточки» только четырех. Это Анна Кувычко, Владимир Плотников, Ирина Гусева и Татьяна Цыбизова. По стилю ведения интернет-страниц, публикуемым снимкам и подписям к ним – можно уловить кое-какие черты психологического портрета их владельцев. Самый замкнутый «инстаграмщик» среди российских парламентариев от Волгоградской области – Владимир Плотников....
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|Происшествия
|08.11.2017 16:06
Сегодня в ходе оперативного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, которое проводит в Волгограде замгенпрокурора России Андрей Кикоть, был задержан конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, передает с места событий корр. ИА "Высота 102". Управленца задержал следователь и увел с совещания на допрос. Все это произошло на глазах замгенпрокурора и руководителей всех силовых структур региона после того, как глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев сообщил Андрею Кикоть, что в отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело. Всего с начала года в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, было возбуждено 17 уголовных дел о невыплате зарплат. На совещании, по...
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|Общество
|08.11.2017 16:00
Рядом с домом №20а по улице 64-й Армии в Волгограде день ото дня растут залежи мусора. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, под окнами жителей бывшего общежития лежат пакеты, пластиковые бутылки и даже остатки старой мебели. Все это жильцы предпочитают сбрасывать прямо из окон своих квартир. Хотя до мусорных баков – всего пара десятков метров. Правда, подойти к ним проблематично, дорога разбита и, чтобы выкинуть мусор, надо обогнуть огромную лужу. “После дождя к мусорке не подойдешь”, - сетует пенсионерка, жительница соседнего дома Нина Николаевна Яценко. Раньше, по словам жителей, ситуация была еще хуже - бытовые отходы...
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|Спорт
|08.11.2017 15:51
Ничьей закончился сегодня поединок волгоградских футболистов с соперником из северной столицы в рамках 22-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», матч проходил на волгоградском стадионе «Зенит». Никому из соперников так и не удалось открыть счет. Напомним, «Динамо» из Санкт-Петербурга занимало 5-ую строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - последнюю.
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|Общество
|08.11.2017 15:48
В эти минуты в Волгограде заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть проводит оперативное совещание по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в мероприятии принимают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители всех силовых структур региона. В частности, на совещании рассматривается ситуация с выплатой зарплат на предприятиях, которые испытывают экономические трудности, находятся в состоянии банкротства или уже признаны таковыми. Губернатор Андрей Бочаров выступил с предложением внести ряд изменений в федеральное законодательство: сократить срок проведения процедуры банкротства, чтобы оно не тянулось годами, и пересмотреть очередность выплат, чтобы первыми погашались долги по зарплате....
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|Происшествия
|08.11.2017 15:12
Супружеская пара из Волгоградской области обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении 13 жителей республики Марий Эл. По данным МВД республики, сообщает ИА «Высота 102», супруги совершали хищения денежных средств со счетов путем рассылок смс-сообщений, при этом, 29-летний обвиняемый на момент совершения преступлений находился в местах лишения свободы. Установлено, что с февраля по июнь 2016 года злоумышленники действовали по следующей схеме: женщина посредством сотовой связи рассылала на различные абонентские номера смс-сообщения, содержащие заведомо ложные сведения о блокировке банковских карт граждан, с указанием номера для информации. Данный абонентский номер находился в пользовании ее супруга. Мужчина, в свою...
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|Спорт
|08.11.2017 14:13
В общественной палате Волгоградской области обсудили проблему восстановления в администрациях районов города штатных единиц работников, осуществляющих полномочия по развитию физической культуры и спорта. Как сообщили ИА «Высота 102» общественники, тон задал олимпийский чемпион Алексей Петров. По его словам, упразднены районные спорткомитеты, все их полномочия переданы на городской уровень, что негативно сказалось на развитии спорта массовых достижений, и проблема требует скорейшего решения. Выступивший на заседании заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда Сергей Куренков подчеркнул, что стратегия развития города Волгограда до 2030 года предполагает, что каждый второй житель должен регулярно заниматься физической культурой...
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|Экономика
|08.11.2017 13:15
Зарплаты госслужащих Волгоградской области, а также губернатора и лиц, замещающих государственные должности, не будут индексироваться до 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в облдуму администрацией Волгоградской области, планируется продлить действие соответствующих актов, принятых еще в 2015 году. Напомним, тогда было решено отказаться от индексации зарплат чиновников администрации Волгоградской области, главы региона и лиц, замещающих государственные должности региона, до 1 января 2018 года. Теперь планируется внести изменения в законы Волгоградской области, регламентирующие порядок начисления денежного содержания указанных категорий, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Как следует из пояснительных документов к законопроекту,...
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|Расследования
|08.11.2017 12:44
Более сорока килограммов марихуаны, выращенной на заброшенных полях, собрал житель Михайловки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Однако продать свой "урожай" 37-летний мужчина не успел. Он был задержан сотрудниками полиции При обыске у него нашли две пластиковые бочки, полтора десятка коробок и несколько пакетов с растительным наркотиком. Теперь наркоплантатору грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия он взят под стражу. ...
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|Спорт
|08.11.2017 12:10 (Обновлено: 08.11.2017 13:02)
Церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», собрались многочисленные волонтеры и журналисты, строители стадиона, футбольная команда «Ротор Волгоград», представители всех ветвей местной власти. В ожидании прибытия Кубка над новым волгоградским стадионом разливалась знаменитая песня «Мы - чемпионы» в исполнении Фредди Меркьюри. Ценный приз мирового спортивного первенства презентовали болельщикам посол ЧМ-2018 от Волгограда - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и организаторы...
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|Общество
|08.11.2017 12:00 (Обновлено: 08.11.2017 12:11)
Волжский поэт Павел Великжанин стал победителем Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия – земля моя!», организованного советом региональных землячеств при правительстве Москвы и департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Союзе поэтов Нижней Волги, Павел Великжанин стал лучшим в номинации «Гражданская лирика», опередив почти сотню других участников. Его стихи, многие из которых посвящены Царицыну – Сталинграду – Волгограду, известным улицам, памятникам и достопримечательностям нашего города, также вошли в изданный по итогам мероприятия сборник лучших произведений победителей и лауреатов. Это далеко не первая победа волжского поэта. Так, в этом году Павел Великжанин признан...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.11.2017 11:52 (Обновлено: 08.11.2017 12:42)
К изучению останков краснофлотцев, найденных на поднятом со дна Волги бронекатере, в ближайшее время собираются приступить криминалисты, сообщает ИА «Высота 102». По предварительной информации, число погибших бойцов может достигнуть 13 человек - весь экипаж «БК-31». Как рассказал ИА «Высота 102» член Российского военно - исторического общества Виктор Василевский, на сегодняшний день в носовой части судна обнаружены останки 3-х человек, еще 6 бойцов лежали на корме бронекатера. И, не исключено, что при последующем более тщательном осмотре БК, будут найдены останки других членов экипажа. По словам участников операции по подъему артиллерийского бронекатера, уже сейчас можно восстановить картину героической...
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|Телеком
|08.11.2017 11:28 (Обновлено: 08.11.2017 11:46)
Санкт-Петербург признан самым читающим регионом страны, где порядка 16% населения города пользуются электронными книгами. В основу рейтинга легли результаты исследования 20-миллионной аудитории сервиса ЛитРес, читающей как платную, так и бесплатную литературу. В Волгоградской области, также как и в Астраханской, литературу в электронном виде смотрят только 6% населения, причем подавляющее большинство – 63%, делают это с экрана стационарного компьютера. Аналитики «МегаФона» проанализировали, какие электронные книги покупают их абоненты в онлайн-магазинах, и составили топ-10 книг этой осени. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Открывает рейтинг Виктор Пелевин со своим новым романом «iPhuck10». «Книга о девайсе стоит на первом...
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В волгоградском музее «Старая Сарепта» отпразднуют день рождения немецкой сосиски 6
Культура
8 ноября 11:00
В волгоградском музее «Старая Сарепта» отпразднуют день рождения немецкой сосиски 6
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