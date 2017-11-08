С января по сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года АО «КАУСТИК» -основное предприятие группы «НИКОХИМ», увеличило поставки своей продукции за пределы России в денежном выражении и уплату налогов в консолидированный (региональный и местный) бюджет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за девять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го наибольший темп роста достигнут по суспензионному поливинилхлориду – 190,65 %. Также увеличились продажи за рубеж одного из основных экспортных продуктов предприятия – гранулированной каустической соды (101,9%).

Устойчивый интерес иностранных потребителей к продукции «КАУСТИКа» отразился на росте поставок синтетической соляной кислоты (102,6%) и товаров бытовой химии (108,45%). «НИКОХИМ» успешно развивает и производство продуктов магнезиального направления – экспорт гидроксида магния увеличился в 6 раз. Напомним, товары, произведённые на промышленной площадке АО «КАУСТИК» в Волгограде, поставляются более чем в 30 стран мира. По итогам 2016 года региональные власти назвали предприятие лучшим в сфере внешнеэкономической деятельности.

В течение января-сентября 2017 года АО «КАУСТИК» также увеличило сумму налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Волгоградской области – объём платежей превысил 634 млн. рублей (темп роста составил 101,1%).

В рейтинге предприятий и организаций региона по вкладу в консолидированный бюджет, составленному комитетом промышленности и торговли Волгоградской области по итогам 1-го полугодия 2017 года, АО «КАУСТИК» занимает лидирующие позиции.



