Жители России интересуются Волгоградом больше, чем Астраханью





По популярности в поисковых запросах к Яндексу Волгоград занял четырнадцатое место. За год про него задали примерно 40 миллионов запросов — в полтора раза меньше, чем про Краснодар, но почти в три раза больше, чем про Астрахань. По данным аналитиков Яндекса, - сообщает ИА «Высота 102», - из крупных городов Волгоградом чаще всего интересуются в соседних Астрахани, Краснодаре и Самаре. А в самом Волгограде ищут в первую очередь Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Всего было исследовано поисковых запросов о 50 крупнейших городах России с августа 2016 по август 2017. Для пользователей из других больших городов Волгоград — это прежде всего Мамаев курган и статуя Родины-матери. В этом году было много запросов про взрыв бытового газа 16 мая. Из местных объектов самые популярные — строящийся футбольный стадион, Волгоградский тракторный завод, социально-педагогический университет и академия МВД.

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).



