|Происшествия
|08.11.2017 10:19(Обновлено: 08.11.2017 10:53)
В центре Волгограде в ДТП с автобусом пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту №25, об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Дорожный инцидент произошел около 7 часов 40 минут утра на пересечении Второй продольной и улицы Днестровская. Водитель автобуса ЛИАЗ совершил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем "Toyota RAW 4". В это время внедорожник, только перестроившийся в крайний правый ряд, поворачивал со Второй продольной. В результате торможения в салоне автобуса упали несколько человек.
"Я только отъехал от остановки. Водитель "RAW 4", перестраиваясь, не уступил дорогу. Ее путь был занят и она затормозила. Мне оставалось либо тоже тормозить, либо врезаться в нее", - говорит Виктор Аряхов, водитель автобуса.
Женщина-водитель иномарки, представившаяся Анной Владимировной пояснила: "Я ехала по правилам, включила поворотники, перестроилась в крайний правый ряд, чтобы повернуть на Днестровскую. Но притормозила, пропуская выезжавшую машину".
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с иномаркой. Из-за резкой остановки в салоне ЛИАЗа упали несколько человек. Получили травмы 63-летняя женщина кондуктор и 25-летняя девушка пассажир. Они были доставлены в больницу. В настоящее время выясняются все детали ДТП.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Экономика
|08.11.2017 11:03
С января по сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года АО «КАУСТИК» -основное предприятие группы «НИКОХИМ», увеличило поставки своей продукции за пределы России в денежном выражении и уплату налогов в консолидированный (региональный и местный) бюджет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за девять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го наибольший темп роста достигнут по суспензионному поливинилхлориду – 190,65 %. Также увеличились продажи за рубеж одного из основных экспортных продуктов предприятия – гранулированной каустической соды (101,9%). Устойчивый интерес иностранных потребителей к продукции «КАУСТИКа» отразился на росте поставок синтетической соляной кислоты (102,6%) и товаров...
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|Культура
|08.11.2017 11:00
11 ноября в 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает отметить День рождения сосиски в программе «Сосиска пати». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, праздник приурочен ко Дню рождения сосиски, который отмечается 13 ноября. В музее-заповеднике можно узнать много интересных фактов об этом лакомстве, а гостям праздника раскроют секрет появления хот-дога в России. Кроме того, посетителей ожидают вкусные мастер-классы, а интерактивная часть вечера уж точно не оставит никого равнодушным, заверили в учреждении культуры.
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|Астрахань
|08.11.2017 09:55
Кировский районный суд Астрахани оштрафовал очередного студента медицинского вуза за недонесение на друга, примкнувшего к террористам в Сирии, сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на РИА Новости. «Приговором суда Мирза Мевлидов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», – сообщили в суде. Предварительное расследование по этому делу проводилось следственным отделением управления региональной ФСБ России. В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал. Ранее Кировский суд вынес решения с аналогичными наказаниями в отношении студентов этого же...
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|Спорт
|08.11.2017 09:42
Золотой кубок чемпионата мира по футболу начал свое путешествие по Волгограду с «посещения» недавно открытого музея «Россия. Моя История», сообщает ИА «Высота 102». Первыми главный приз мирового первенства увидели журналисты, аккредитованные для освещения мероприятия. Перед тем, как занести кубок в зал, где проводится пресс-конференция организаторов тура, представителей прессы попросили покинуть помещение. Возможно, для того чтобы сохранить интригу или соблюсти меры безопасности. Трофей до последнего момента скрывали под черной бархатной тканью. Посол ЧМ-2018 от Волгограда - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева...
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|Общество
|08.11.2017 09:39
ООО «ПромСтройСервис», оказывающее услуги установки приборов учета, использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого было размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград». Как заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, данные действия общества создавали ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводило потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по установке приборов учета газа и воды и давало необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности ООО «ПромСтройСервис». Волгоградское УФАС России выдало предупреждение ООО «ПромСтройСервис», где указало на необходимость прекращения действий,...
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|Расследования
|08.11.2017 09:31
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения для 28-летнего водителя автомобиля «Ниссан Максима», который в ночь на 5 ноября на своем авто сбил четырех пешеходов, один из которых скончался. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском райсуде, подозреваемый заключен под стражу до 5 января 2018 года. Ходатайство подозреваемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста – отклонено. Напомним, резонансное ДТП случилось в Средней Ахтубе в ночь на 5 ноября. У дома по №101 ул.Гагарина водитель, управляя автомобилем с признаками алкогольного опьянения, совершил наезд на группу пешеходов. После наезда, не оказав помощи пострадавшим, водитель с места...
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|Расследования
|08.11.2017 08:44
В ГУ МВД России по Волгоградской области поощрили полицейских, раскрывших двойное убийство в Волжском и задержавших злоумышленника. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко вручил денежные премии оперативным сотрудникам управления уголовного розыска главка, сыщикам управления МВД России по Волжскому и экспертам-криминалистам, раскрывшим особо тяжкое преступление и задержавших подозреваемого в убийстве двоих жительниц Волжского. Напомним, 13 октября в Волжском пропали две девушки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. По подозрению в их убийстве был объявлен в розыск 31-летний ранее судимый Александр...
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|Экономика
|08.11.2017 08:32
Свыше 10 миллионов рублей основного долга и набежавших пени по решению суда должен выплатить за аренду земли ООО "Волгоградский завод буровой техники" территориальному управлению Росимущества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, предприятие, которое проходит процедуру банкротства, накопило долги за аренду земельного участка площадью почти 190 тысяч кв.м., расположенного на шоссе Авиаторов, 16. Указанные площади, согласно договору, завод получил в 2003 году для осуществления производственной деятельности. Срок окончания договора аренды датирован 2052 годом. В суде установлено, что свои обязательства по оплате арендных платежей предприятие не исполняло уже год. Отметим, что...
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|Общество
|08.11.2017 08:30
Здоровый образ жизни сейчас в тренде: все больше людей занимаются спортом, отказываются от вредных привычек – следят за своим здоровьем. Волгоградцам экономно подойти к этому вопросу может помочь независимая лаборатория «ИНВИТРО». Во всех офисах Волгограда и области до 30 ноября проходит уникальная акция – 10 основных биохимических анализов, так называемый профилактический профиль для оценки состояния организма в целом, со скидкой более 60%. В компании знают, что необходимые лабораторные исследования помогут выявить проблемы со здоровьем и вовремя принять меры. Примером может служить случай с Оксаной, жительницей Волгограда, о котором ИА «Высота 102» рассказали в медицинском офисе. ...
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|Экономика
|08.11.2017 08:10
Создатель первого блогер-агентства России Setters, занимающегося продвижением в соцсетях таких крупных брендов, как L’Oréal, Novikov Group и др., Алина Чичина проведет в Волгограде «мастерскую» по продвижению аккаунтов в социальных сетях, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт pteleleto.ru. На четырехчасовом воркшопе «Качественный контент для соцсетей: теория и практические приемы», который состоится 19 ноября, посетителей научат, как оформлять свои интернет-страницы, что в них писать, чтобы пользователей становилось как можно больше, как определять интересы своих читателей и как общаться, чтобы любили, лайкали и покупали, то, что вы продвигаете. «Будет много теории и ещё больше практики,...
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|Экономика
|08.11.2017 07:03
Проект строительства горнолыжного комплекса в Советском районе Волгограда обсудят в Волгоградской городской думе. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительное собрание внесен проект решения об изменении назначения земельного участка площадью 35 гектаров, на котором группой компаний «БИС» планируется масштабное строительство. В настоящее время территория, ограниченная с южной стороны санаторием «Волгоград», с восточной – жилым комплексом «Санаторный», с северной – природной балкой Горная Поляна в Кировском районе является зоной лесопарков и городских лесов. Депутатам предложено изменить назначение данного земельного участка на зону объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. 13 июля текущего года данный проект получил одобрение на публичных слушаниях,...
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|Общество
|07.11.2017 20:36
Печальная новость: сегодня не стало прекрасного волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова. Ему было 72 года. Как сообщил ИА «Высота 102» друг поэта писатель Евгений Кулькин, это был очень талантливый и мужественный человек, который никогда ни на что не жаловался. А его проникновенные стихи, наполненные теплом, душевностью и любовью, которые он писал, оставаясь полностью слепым, никого не могли оставить равнодушным. Член Союза писателей России, лауреат государственной премии Волгоградской области, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» Николай Мазанов - автор более 20 поэтических сборников, которые широко известны читателям:...
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|Спорт
|07.11.2017 20:05
Восстановить баскетбольный проект «Красный Октябрь» начиная со следующего сезона Единой Лиги ВТБ намерен находящийся в международном розыске Дмитрий Герасименко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Sports.ru. Уточняется, что команда будет базироваться в Волгограде во «Дворце спорта профсоюзов», который должен перейти в собственность владельца ВМК «Красный Октябрь» до конца весны 2018 года. По информации спортивного портала, есть сложности с преемственностью нового клуба, так как ранее «Красный Октябрь» проиграл серию исков в баскетбольном арбитражном трибунале ФИБА и имеет запрет на регистрацию иностранных игроков. Возможно, Дмитрий Герасименко попытается обойти запрет, создав новое юридическое лицо для волгоградского клуба, либо найдет ресурсы для выплаты...
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|Аналитика
|07.11.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: вековой юбилей Октябрьской революции для некоторых жителей Волгограда стал поводом отметить. Возвращение из последнего боя: бронекатер №31 и его героический экипаж подняли со дна Волги спустя 75 лет. Перекрыт канал поставки в Волгоград крупных партий синтетических наркотиков: курьерам грозит пожизненное лишение свободы. В Волгоград едет золотой Кубок чемпионата мира по футболу: культовый спортивный приз будут усиленно охранять и торжественно приветствовать. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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|Общество
|07.11.2017 17:45
Сегодня, 7 ноября, волжанину Михаилу Степановичу Безбородову исполнилось 100 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, юбиляру вручили приветственный адрес от президента РФ и подарок от администрации Волжского. Михаил Степанович Безбородов родился 7 ноября 1917 года в селе Максимовка Оренбургской области. Самым главным этапом своей жизни юбиляр считает период военной службы. Весной 1939 года он был зачислен курсантом в Полтавское автотракторное училище. После окончания училища молодого лейтенанта направили в район Калуги, где он в качестве командира танкового взвода участвовал в боях по освобождению города. Победу Михаил Степанович встретил в Чехословакии в должности капитана, а уже...
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