В центре Волгограде в ДТП с автобусом пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту №25, об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Дорожный инцидент произошел около 7 часов 40 минут утра на пересечении Второй продольной и улицы Днестровская. Водитель автобуса ЛИАЗ совершил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем "Toyota RAW 4". В это время внедорожник, только перестроившийся в крайний правый ряд, поворачивал со Второй продольной. В результате торможения в салоне автобуса упали несколько человек.

"Я только отъехал от остановки. Водитель "RAW 4", перестраиваясь, не уступил дорогу. Ее путь был занят и она затормозила. Мне оставалось либо тоже тормозить, либо врезаться в нее", - говорит Виктор Аряхов, водитель автобуса.

Женщина-водитель иномарки, представившаяся Анной Владимировной пояснила: " Я ехала по правилам, включила поворотники, перестроилась в крайний правый ряд, чтобы повернуть на Днестровскую. Но притормозила, пропуская выезжавшую машину".

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с иномаркой. Из-за резкой остановки в салоне ЛИАЗа упали несколько человек. Получили травмы 63-летняя женщина кондуктор и 25-летняя девушка пассажир. Они были доставлены в больницу. В настоящее время выясняются все детали ДТП.