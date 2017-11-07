Студенты медвуза в Астрахани укрывали примкнувших к террористам друзей

Кировский районный суд Астрахани оштрафовал очередного студента медицинского вуза за недонесение на друга, примкнувшего к террористам в Сирии, сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на РИА Новости. «Приговором суда Мирза Мевлидов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», – сообщили в суде.

Предварительное расследование по этому делу проводилось следственным отделением управления региональной ФСБ России. В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал. Ранее Кировский суд вынес решения с аналогичными наказаниями в отношении студентов этого же вуза Шамиля Шахвалиева, Джамалутдина Салаватова и Наримана Магомедова. Их признали виновными по статье 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступления, предусмотренные статьёй 208 УК РФ – организация участия в незаконном вооружённом формировании).

Фигурант, как и ранее осуждённые студенты медвуза, приехал в Астрахань из Дагестана. По словам источника агентства, все осуждённые учились вместе с человеком, который примкнул к группировке «Исламское государство» (запрещено в РФ) и в данный момент находится на территории Сирии. Знакомый склонял подсудимых присоединиться к нему.

Фото ИА «Астрахань 24».