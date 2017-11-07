ООО «ПромСтройСервис», оказывающее услуги установки приборов учета, использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого было размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград». Как заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, данные действия общества создавали ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводило потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по установке приборов учета газа и воды и давало необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности ООО «ПромСтройСервис».

Волгоградское УФАС России выдало предупреждение ООО «ПромСтройСервис», где указало на необходимость прекращения действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции путём прекращения использования в предпринимательской деятельности сайта с доменным именем http://газпром-межрегионгаз.рф, а также прекращения указания в разделе «Контакты» на сайте ООО «ПромСтройСервис» абонентских отделов ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград».

Как отметила, заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко, учитывая, что данная компания исполнила предупреждения антимонопольного органа, дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ПромСтройСервис» возбуждаться не будет, соответственно данное лицо избежит также и штрафных санкций.



