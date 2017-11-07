Кубок ЧМ по футболу начал тур по Волгограду с музея в пойме Царицы

Золотой кубок чемпионата мира по футболу начал свое путешествие по Волгограду с «посещения» недавно открытого музея «Россия. Моя История», сообщает ИА «Высота 102». Первыми главный приз мирового первенства увидели журналисты, аккредитованные для освещения мероприятия. Перед тем, как занести кубок в зал, где проводится пресс-конференция организаторов тура, представителей прессы попросили покинуть помещение. Возможно, для того чтобы сохранить интригу или соблюсти меры безопасности. Трофей до последнего момента скрывали под черной бархатной тканью. Посол ЧМ-2018 от Волгограда - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что испытывает волнение, даже просто находясь рядом с кубком. «Для меня это равносильно золотой медали, которую желают получить многие, а получает один», - поделилась своими ощущениями знаменитая легкоатлетка и отметила, что ценно не золото, из которого сделан главный приз ЧМ, а факт обладания кубком в результате победы.

Кубок ЧМ по футболу - это главный приз, который вручается победителю мирового первенства, но, находится в распоряжении FIFA. Кубок весом 6,142 кг сделан из чистого золота. Прикасаться к кубку могут только победители чемпионата и главы государств, Оригинал не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны, выигравшая турнир, получает взамен кубок победителей.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, после того, как пройдет официальная церемония приветствия на стадионе «Волгоград Арена», смогут увидеть все желающие. 9 ноября с 13:00 до 18:00 на публичное экспонирование золотой приз выставят в парке «Семейный», расположенный на ул. 8-й Воздушной Армии. Два дня Кубок будет находиться в ТЦ «КомсоМОЛЛ» - 11 ноября с 12:00 до 22:00 и 12 ноября с 10:00 до 22:00.