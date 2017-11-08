В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018

Церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», собрались многочисленные волонтеры и журналисты, строители стадиона, футбольная команда «Ротор Волгоград», представители всех ветвей местной власти. В ожидании прибытия Кубка над новым волгоградским стадионом разливалась знаменитая песня «Мы - чемпионы» в исполнении Фредди Меркьюри. Ценный приз мирового спортивного первенства презентовали болельщикам посол ЧМ-2018 от Волгограда - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и организаторы мероприятия. Церемония началась с выноса флагов стран - участниц ЧМ под торжественный марш. Глава региона произнес речь, в которой подчеркнул, что увидеть Кубок - мечта волгоградских болельщиков. Представители ФИФА выразили признательность Волгограду, который сегодня принимает главный приз и сможет почувствовать всю магию предстоящего праздника футбола, а также поблагодарили строителей стадиона.









Ранее Кубок предстал взорам журналистов на официальной пресс-конференции, состоявшейся в музее «Россия. Моя история».

Шестикилограммовый золотой трофей чемпионата мира по футболу доставили в аэропорт Волгограда спецбортом накануне поздно вечером. Высота Кубка составляет 36,5 см. Выполнен он из 18-ти каратного золота (750 проба) и содержит два слоя малахита. В Волгограде Кубок пробудет до конца недели. Первыми с ним смогут сфотографироваться воспитанники детских спортивных школ, детских домов и школ-интернатов, а затем трофей выставят на публичное экспонирование в парке и в торговом центре. В местах пребывания Кубка будут предприняты усиленные меры безопасности.

Напомним,официальный маршрут был объявлен на стадионе «Лужники» 6 июля. Продолжительность тура 123 дня, проходит он через 24 города России. Своё путешествие Кубок завершит в Сочи 26 ноября.



