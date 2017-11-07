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Спорт
 07.11.2017 20:05

Объявленный в розыск собственник «Красного Октября» хочет возродить большой баскетбол в Волгограде

Восстановить баскетбольный проект «Красный Октябрь» начиная со следующего сезона Единой Лиги ВТБ намерен находящийся в международном розыске Дмитрий Герасименко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Sports.ru. Уточняется, что команда будет базироваться в Волгограде во «Дворце спорта профсоюзов», который должен перейти в собственность владельца ВМК «Красный Октябрь» до конца весны 2018 года. По информации спортивного портала, есть сложности с преемственностью нового клуба, так как ранее «Красный Октябрь» проиграл серию исков в баскетбольном арбитражном трибунале ФИБА и имеет запрет на регистрацию иностранных игроков. Возможно, Дмитрий Герасименко попытается обойти запрет, создав новое юридическое лицо для волгоградского клуба, либо найдет ресурсы для выплаты долгов перед игроками и персоналом расформированной баскетбольной команды «Красный Октябрь».
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», собственник завода «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко был заочно арестован решениями российских судов в рамках расследования уголовных дел, связанных с деятельностью завода «Красный Октябрь» и сейчас скрывается за пределами России. Единоличный владелец предприятия подозревается в растрате кредита на сумму 65 миллионов долларов, который ВТБ выдал в 2007 году ЗАО «Русспецсталь» на пополнение оборотных средств ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». Кроме того, бизнесмену вменяют незаконный вывод активов на 6,2 млрд рублей в ходе процедуры банкротства завода «Красный Октябрь». По данным следствия, активы с помощью разных схем отошли к АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», владеет которым швейцарская компания Red October International с единственным акционером Герасименко. Еще одно дело, фигурантом которого являются Дмитрий Герасименко, а также бывшие конкурсные управляющие ВМЗ Алексей Тарасов и Павел Пименов, связано со злоупотреблением полномочий - правоохранители предполагают, что в результате действий сообщников была отчуждена значительная часть имущества ВМЗ в пользу структур, контролируемых все тем же Герасименко. В 2016 году в отношении комбината «Красный Октябрь» была запущена процедура банкротства, а после введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Этому предшествовало взыскание с ВМК и его поручителя АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» почти 21,5 млн евро кредитного долга в пользу «Альфа-Банка». С тех пор, как Герасименко покинул пределы России, по санкции интерпола его арестовывали в аэропорту столицы Кипра. Но процедура экстрадиции была приостановлена из-за неразберихи с ордерами на арест. Тогда Герасименко поспешил исчезнуть, даже не забрав паспорт.  

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Общество 07.11.2017 20:36

В Волгограде ушел из жизни поэт Николай Мазанов Печальная новость: сегодня не стало прекрасного волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова. Ему было 72 года. Как сообщил ИА «Высота 102» друг поэта писатель Евгений Кулькин, это был очень талантливый и мужественный человек, который никогда ни на что не жаловался. А его проникновенные стихи, наполненные теплом, душевностью и любовью, которые он писал, оставаясь полностью слепым, никого не могли оставить равнодушным. Член Союза писателей России, лауреат государственной премии Волгоградской области, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград»  Николай Мазанов - автор более 20 поэтических сборников, которые широко известны читателям:...
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Аналитика 07.11.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: вековой юбилей Октябрьской революции для некоторых жителей Волгограда стал поводом отметить. Возвращение из последнего боя: бронекатер №31 и его героический экипаж подняли со дна Волги спустя 75 лет. Перекрыт канал поставки в Волгоград крупных партий синтетических наркотиков: курьерам грозит пожизненное лишение свободы. В Волгоград едет золотой Кубок чемпионата мира по футболу: культовый спортивный приз будут усиленно охранять и торжественно приветствовать. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
Прочитана: 9078 раз
Общество 07.11.2017 17:45

Президент РФ поздравил ровесника революции из Волжского Сегодня, 7 ноября, волжанину Михаилу Степановичу Безбородову исполнилось 100 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, юбиляру вручили  приветственный адрес от президента РФ и подарок от администрации Волжского. Михаил Степанович Безбородов родился 7 ноября 1917 года в селе Максимовка Оренбургской области. Самым главным этапом своей жизни юбиляр считает период военной службы. Весной 1939 года он был зачислен курсантом в Полтавское автотракторное училище. После окончания училища молодого лейтенанта направили в район Калуги, где он в качестве командира танкового взвода участвовал в боях по освобождению города. Победу Михаил Степанович встретил в Чехословакии в должности капитана, а уже...
Прочитана: 1933 раз
Общество 07.11.2017 17:39 (Обновлено: 07.11.2017 20:33)

Волгоградским областным судом вынесено решение о ликвидации регионального отделения в Волгоградской области политической партии «Монархическая партия». Как сообщает ИА «Высота 102», с иском в суд обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Суд установил, что региональным отделением партии в срок, установленный вступившим в законную силу решением Волгоградского областного суда от 17 марта 2017 года, не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления его деятельности. В нарушение требований пункта 5 статьи 27 Федерального закона РФ от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях»,  региональное отделение партии, несмотря на неоднократные письменные предупреждения Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, не...
Прочитана: 2130 раз
Происшествия 07.11.2017 17:33

В Волгограде рядом с приемной депутата забили коммунальные "родники" Поток воды, текущей из лопнувшего водопровода, затопил полкилометра подъездных дорог и принес грязную жижу во дворы десятка домов в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Накануне вечером перед домом №20 по улице 64-й Армии не выдержала напора труба с холодной водой. И вместо того, чтобы прийти в квартиры жителей пятиэтажки, питьевая вода разлилась по окрестностям. Коммунальная "река", которая несется по дорогам, стала неприятным сюрпризом и для посетителей приемной депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, которая находится в нескольких десятках метров от эпицентра аварии. "Вчера где-то в одиннадцать вечера трубу прорвало. У нас напор упал, -...
Прочитана: 2616 раз
Общество 07.11.2017 16:52

На базе ООО «Концессии теплоснабжения» с 15 ноября начинает работать филиал кафедры теплогазоснабжение и вентиляция Волгоградского государственного технического университета. Практическим навыкам работы в тепловых сетях будут обучаться 39 студентов 2 и 3 курсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, привлечение перспективных молодых специалистов — одно из приоритетных направлений кадровой политики ООО «Концессии теплоснабжения». Возглавит филиал технический директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей Багин. Осваивать принципы функционирования теплового хозяйства воспитанники вуза будут на центральных тепловых пунктах и котельных энергорайонов,...
Прочитана: 790 раз
Общество 07.11.2017 16:45

«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда в день рождения Великого Октября. Напомним, Великая Октябрьская социалистическая революция — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России 7 ноября 1917 года. Для одних это была национальная катастрофа, перечеркнувшая естественный ход развития предреволюционной России. Для других она стала величайшим событием в истории человечества, оказавшем огромное влияние на весь мир и позволила России вырваться из вековой отсталости. ...
Прочитана: 8964 раз
Расследования 07.11.2017 16:36

К 200 часам обязательных работ приговорен житель Волгоградской области за попытку кражи 56 цыплят-бройлеров с территории АО "Птицефабрика Краснодонское". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Иловлинского районного суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через ограждение, вырвал руками решетку в окне одного из корпусов и залез внутрь помещения. Набив цыплятами два мешка, он пытался вынести их с территории птицефабрики, но был пойман с поличным сотрудниками отдела безопасности АО. Мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела без проведения судебного разбирательства. Ранее он не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка и положительно...
Прочитана: 1061 раз
Спорт 07.11.2017 16:13

Правда, «подарок» будет не простым, а «золотым» - объем бюджетной субвенции на участие Волгограда в профессиональной футбольной лиге оценен более чем в 12 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную думу, проект о наделении органа местного самоуправления – муниципального образования городского округа города-героя Волгограда отдельным государственным полномочием в сфере развития физической культуры и спорта внесен в регпарламент. Из документа следует, что средства субвенции включают расходы на оплату труда спортсменов, тренеров и других специалистов в размере около 6,5 миллиона рублей, расходы на питание, проживание спортсменов, тренеров, участвующих в соревнованиях профессиональной футбольной лиги – 2,6 миллиона рублей, прочие...
Прочитана: 2604 раз
Расследования 07.11.2017 16:00

Обвиняемый в убийстве жительницы Волжского задержан в Ульяновске спустя 18 лет после совершения преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло еще в 1999 году: в одной из квартир было найдено тело 17-летней девушки. Оказалось, ее лишил жизни знакомый ее парня. Вместе с другим приятелем убийца пытался расправиться и с сожителем девушки – 23-летним волжанином. Но ему чудом удалось спастись.  Испугавшись,  оба злоумышленника убежали, а впоследствии скрылись от органов следствия. Один из них, который фактически стал случайным свидетелем произошедшего и принимал участие лишь в потасовке с гражданским супругом убитой, спустя четыре года после...
Прочитана: 1909 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 07.11.2017 15:58

В Волгограде фонд «Поколения» дал старт творческому конкурсу старшеклассников В Волгограде стартовал традиционный конкурс иллюстрированных эссе, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Поколения». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году конкурс, который получил название «Помню и горжусь», посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В нем смогут принять участие школьники 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений Волгоградской области. По словам депутата Волгоградской городской думы, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Иосифа Ефремова, конкурс будет проходить в три этапа. С сегодняшнего дня по 26 ноября школьники области напишут эссе. Из них рабочая группа каждого общеобразовательного учреждения в срок до 26 декабря отберет по...
Прочитана: 640 раз
Общество 07.11.2017 15:57

Жителям аварийных бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске сегодня разрешили переехать в новые квартиры. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы старых домов, люди собирались переехать в минувшие выходные, однако подъезды домов оказались закрытыми. «Сегодня нам, наконец-то, разрешили заехать в новые квартиры, - рассказали жильцы. – Но мы до сих пор не можем поверить в это счастье!». Напомним, еще 9 октября при участии заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины в новом микрорайоне, построенным для переселенцев из аварийного жилья, состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам. Перед фондом ЖКХ региональные власти отчитались о переезде почти 500 человек из 17 аварийных домов. Однако,...
Прочитана: 2985 раз
Происшествия 07.11.2017 15:52

Время задержки поезда №320 «Москва-Душанбе» в Волгоградской области составило 1 час 54 минуты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезд был остановлен на станции Волжский в 12:49 часов. Пассажиры поезда и посетители вокзала ст. Волжский были эвакуированы. Причиной стала поступившая информация о нахождении взрывного устройства в одном из вагонов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции данную информацию не подтвердили. В 14:55 мск пассажирский поезд продолжил движение согласно маршруту.  Никаких взрывных устройств в ходе осмотра поезда кинологами обнаружено не было. 
Прочитана: 881 раз
Газетный киоск 07.11.2017 14:43

Президент России внес в Думу законопроект об обеспечении Росгвардией безопасности руководителей субъектов РФ МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проект поправок в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", предусматривающий наделение Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.  Согласно законопроекту, Росгвардия будет "обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом Российской Федерации, безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц". "Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, определяются в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте. Предполагается, что федеральный закон вступает в силу...
Прочитана: 2177 раз
Расследования 07.11.2017 14:08

Около пятнадцати переломов, ушибов, включая травматический шок 2-3 степени получил пешеход, которого 9 июля этого года сбили на пешеходном переходе на ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, виновником ДТП стал водитель, который без прав, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Несмотря на то, что пешеход переходил дорогу на зеленый свет, водитель его не пропустил. Травмы, полученные пешеходом, оказались столь серьезными, что он стал инвалидом. Виновник пьяного ДТП признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь он проведет в колонии общего режима два года. На назначение реального наказания повлияли...
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Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
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Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
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ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески
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Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушку
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В Волгограде жителей незаконно построенного дома чуть не выселили из единственного жильяКомментарии19
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