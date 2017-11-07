Компания «ИНВИТРО» поможет держать здоровье на контроле









Здоровый образ жизни сейчас в тренде: все больше людей занимаются спортом, отказываются от вредных привычек – следят за своим здоровьем. Волгоградцам экономно подойти к этому вопросу может помочь независимая лаборатория «ИНВИТРО». Во всех офисах Волгограда и области до 30 ноября проходит уникальная акция – 10 основных биохимических анализов, так называемый профилактический профиль для оценки состояния организма в целом, со скидкой более 60%.

В компании знают, что необходимые лабораторные исследования помогут выявить проблемы со здоровьем и вовремя принять меры. Примером может служить случай с Оксаной, жительницей Волгограда, о котором ИА «Высота 102» рассказали в медицинском офисе.













Двадцатипятилетняя Оксана желала сбросить вес и обрести стройность форм, а довела себя до истощения диетой и тренировками. Она давно увлекалась бегом, однако утренние тренировки не давали, по ее мнению, желаемого результата. Чтобы ускорить процесс похудения девушка стала дополнительно три раза в неделю посещать спортзал и соблюдать жесткую диету. Спустя три месяца начались проблемы со здоровьем – Оксана упала в обморок. Обращение к врачу стало необходимостью. Помимо общего анализа крови, девушке рекомендовали пройти обследование, чтобы выявить причину плохого самочувствия.

Медицинская компания «ИНВИТРО» оказалась рядом с домом. Врач-консультант подобрал необходимый перечень анализов – профилактический профиль для оценки состояния организма в целом.













SMS-уведомление о готовности результатов пришло через два дня. Врач-консультант «ИНВИТРО» расшифровал результаты исследований, и оказалось, что проблемы действительно есть: дефицит железа, белковое голодание и прочее. Уже через несколько дней после корректировки режима питания и уменьшения количества тренировок Оксана почувствовала себя лучше.

Главный вывод, который сделала девушка: профилактика – залог здоровья, а здоровье – это первое условие красоты.

В «ИНВИТРО» уточнили, что профилактический профиль, направленный на оценку общего состояния и обменных процессов организма, до 30 ноября 2017 года стоит всего 599 рублей и включает следующие исследования:

• АлАТ и АсАТ, определяющие ферментативную функцию печени;

• анализ на глюкозу для оценки уровня сахаров;

• общий белок и креатинин как показатели белкового обмена;

• уровень общего холестерина, который помогает контролировать липидный (жировой) обмен;

• калий/натрий/хлор (K/Na/Cl), отвечающие за баланс жидкости в организме;

• уровень железа, чтобы исключить анемию.

Подробности об акции и услугах «ИНВИТРО», а также адреса медицинских офисов в Волгограде вы можете уточнить на сайте www.invitro.ru или по телефону 8 (800) 200-363-0.





Справка:

«ИНВИТРО» – одна из крупнейших частных медицинских компаний в России. Оказывает услуги в сфере лабораторной диагностики уже более 20 лет. В настоящий момент у компании 9 собственных лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют около 143 000 тестов и обеспечивают работу 1000 медицинских офисов в 5 странах.

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