Как «раскрутиться» в соцсетях расскажет основатель успешного SMM-агентства

Создатель первого блогер-агентства России Setters, занимающегося продвижением в соцсетях таких крупных брендов, как L’Oréal, Novikov Group и др., Алина Чичина проведет в Волгограде «мастерскую» по продвижению аккаунтов в социальных сетях, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт pteleleto.ru.













На четырехчасовом воркшопе «Качественный контент для соцсетей: теория и практические приемы», который состоится 19 ноября, посетителей научат, как оформлять свои интернет-страницы, что в них писать, чтобы пользователей становилось как можно больше, как определять интересы своих читателей и как общаться, чтобы любили, лайкали и покупали, то, что вы продвигаете.

«Будет много теории и ещё больше практики, – отмечает Алина Чичина, – разработка контент-стратегии, создание графики, копирайтинг, съёмка, монтаж, а также обработка фото и видео. По каждому пункту пройдемся так, чтобы вы потом сами могли преподавать на эти темы! Москва будет шипеть от зависти! Я гарантирую. Встречаемся в 12.00 в конференц-центре «Volga Holl» отеля «Hampton by Hilton Volgograd».

Подробная информация на сайте pteleleto.ru, вопросы по тел. 8-967-335-00-55, заказ билетов здесь.





Setters — первое в России коммуникативное агентство, основано в Санкт-Петербурге. Работает с раскрутками брендов в Instagram, Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассниках. Для каждого проекта агентство формирует команду, которая создает уникальный контент, продюсирует съёмки, обрабатывает и согласовывает полученные материалы, пишет тексты и занимается продвижением для целевой аудитории. Setters также ведет воркшопы по продвижению по всей России.



