В Волгограде ушел из жизни поэт Николай Мазанов

Печальная новость: сегодня не стало прекрасного волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова. Ему было 72 года. Как сообщил ИА «Высота 102» друг поэта писатель Евгений Кулькин, это был очень талантливый и мужественный человек, который никогда ни на что не жаловался. А его проникновенные стихи, наполненные теплом, душевностью и любовью, которые он писал, оставаясь полностью слепым, никого не могли оставить равнодушным.

Член Союза писателей России, лауреат государственной премии Волгоградской области, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» Николай Мазанов - автор более 20 поэтических сборников, которые широко известны читателям: «Вы мне нужны», «Цветы запоздалые», «Возраст осени», «Круглый год», «Взгляд», «На всякий случай», «Непрошедшее время», «Разноцветные холсты», «Долгое мгновенье», «Свет радости», «Когда любовь к тебе приходит…», «Все было бы», «Я Надежду потерял…» и многих других. Он всегда говорил, что со слепотой началась его настоящая биография, потому что, полностью потеряв зрение в 41 год, научился жить заново, быть оптимистом и заряжать оптимизмом других людей.

«Он прожил счастливую жизнь, - говорит Евгений Кулькин. - Всегда рядом с ним была любимая жена, его близкие. В семье всегда царили мир и любовь. А это —главные источники творческого вдохновения.

Желанье жить — главнее нет желанья,

Но думаю, уж не проходит дня,

Взаимное у нас непониманье,

Я жизнь не понимаю, жизнь — меня.

Еще мне хочется и то, и это,

Но жизнь упрямая — вперед, вперед,

И требует работы без просвета,

Ни дня мне передышки не дает.

И поминутно каждый день расписан,

Друг другом недовольны мы порой,

А все-таки находим компромиссы,

И жизнь идет, и я еще живой.

Светлая память.