Депутатов Волгоградской гордумы спросили о горнолыжном курорте





Проект строительства горнолыжного комплекса в Советском районе Волгограда обсудят в Волгоградской городской думе. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительное собрание внесен проект решения об изменении назначения земельного участка площадью 35 гектаров, на котором группой компаний «БИС» планируется масштабное строительство. В настоящее время территория, ограниченная с южной стороны санаторием «Волгоград», с восточной – жилым комплексом «Санаторный», с северной – природной балкой Горная Поляна в Кировском районе является зоной лесопарков и городских лесов. Депутатам предложено изменить назначение данного земельного участка на зону объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. 13 июля текущего года данный проект получил одобрение на публичных слушаниях, инициированных будущим застройщиком.

В планах группы компаний «БИС», которая ведет комплексную жилую застройку микрорайона «Санаторный», - размещение горнолыжного комплекса площадью 6 гектаров. Кроме того, предполагается строительство крупнейшего в Южном федеральном округе аквапарка, пейнтбольного клуба, клуба лазанья по деревьям (акробранш),велотрассы, гостиниц, домиков отдыха, ресторана и других инфраструктурных объектов.

В интервью ИА «Высота 102» президент группы компаний «БИС» Александр Назаров в октябре текущего года заявлял, что само строительство горнолыжного комплекса ориентировочно может начаться в 2020 году. «Мы посетили несколько таких парков в Европе. Инвестиции слишком большие, поэтому не хочется промахнуться», - отметил Назаров.



