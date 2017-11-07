«Высота 102 ТВ»: 100-летие Октября в Волгограде отметили с ностальгией о былом

Смотрите сегодня в программе: вековой юбилей Октябрьской революции для некоторых жителей Волгограда стал поводом отметить. Возвращение из последнего боя: бронекатер №31 и его героический экипаж подняли со дна Волги спустя 75 лет. Перекрыт канал поставки в Волгоград крупных партий синтетических наркотиков: курьерам грозит пожизненное лишение свободы. В Волгоград едет золотой Кубок чемпионата мира по футболу: культовый спортивный приз будут усиленно охранять и торжественно приветствовать.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.







