



На базе ООО «Концессии теплоснабжения» с 15 ноября начинает работать филиал кафедры теплогазоснабжение и вентиляция Волгоградского государственного технического университета. Практическим навыкам работы в тепловых сетях будут обучаться 39 студентов 2 и 3 курсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, привлечение перспективных молодых специалистов — одно из приоритетных направлений кадровой политики ООО «Концессии теплоснабжения». Возглавит филиал технический директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей Багин.

Осваивать принципы функционирования теплового хозяйства воспитанники вуза будут на центральных тепловых пунктах и котельных энергорайонов, а также в структурных подразделениях компании. В конце каждого семестра молодые специалисты будут сдавать экзамен с целью повышения квалификации по своей специальности. И уже по окончанию вуза лучшим студентам будет предложено постоянное трудоустройство на предприятии.

«Для нас очень важно подготовить к работе в тепловых сетях грамотных квалифицированных специалистов. Именно с этой целью мы и создали на базе предприятия филиал специализированной кафедры. Когда студенты имеют возможность подкрепить теоретические знания практическими навыками - это большой плюс. Таким образом, мы можем получить молодых специалистов, которые по окончании вуза готовы сразу приступить к работе, потому что у них уже есть соответствующий опыт», - отметил технический директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей Багин.