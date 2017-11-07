Убийца волжанки через 18 лет пришел с повинной к полицейским в Ульяновске

Обвиняемый в убийстве жительницы Волжского задержан в Ульяновске спустя 18 лет после совершения преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло еще в 1999 году: в одной из квартир было найдено тело 17-летней девушки. Оказалось, ее лишил жизни знакомый ее парня. Вместе с другим приятелем убийца пытался расправиться и с сожителем девушки – 23-летним волжанином. Но ему чудом удалось спастись.

Испугавшись, оба злоумышленника убежали, а впоследствии скрылись от органов следствия. Один из них, который фактически стал случайным свидетелем произошедшего и принимал участие лишь в потасовке с гражданским супругом убитой, спустя четыре года после совершения преступления добровольно сдался правоохранителям. Он уже понес заслуженное наказание и в 2008 году освободился из мест лишения свободы. Второй участник событий, основной фигурант этого уголовного дела, до настоящего времени находился в розыске. Заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 3 ноября текущего года мужчина пришел в правоохранительные органы города Ульяновска, где впервые за долгое время представился своим настоящим именем и рассказал стражам порядка, что в 1999 году совершил убийство в городе Волжском Волгоградской области. Подробные обстоятельства преступления он изложил в явке с повинной.

Известно, что в город Ульяновск обвиняемый уехал 18 лет назад, буквально через две недели после совершения преступления. Всё это время он скрывался без документов, регулярно менял места жительства, неофициально подрабатывал грузчиком и разнорабочим. Устав от такой жизни, он и решил сдаться правоохранителям.

В настоящее время обвиняемый этапирован в Волжский, где с его участием уже проводятся следственные действия.



