В Волгограде стартовал традиционный конкурс иллюстрированных эссе, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Поколения». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году конкурс, который получил название «Помню и горжусь», посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В нем смогут принять участие школьники 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений Волгоградской области. По словам депутата Волгоградской городской думы, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Иосифа Ефремова, конкурс будет проходить в три этапа. С сегодняшнего дня по 26 ноября школьники области напишут эссе. Из них рабочая группа каждого общеобразовательного учреждения в срок до 26 декабря отберет по три лучшие работы. Финальный этап конкурса пройдет с 8 января по 22 января 2018 года, в ходе которого комиссией, сформированной фондом «Поколения», будут определены три призовые работы. Победители конкурса будут объявлены 26 января 2018 года.

«Для нас, жителей города-героя, жителей всей нашей области, очень важно сохранить славные героические традиции наших дедов и прадедов и передать их последующим поколениям, - сказал Иосиф Ефремов, обращаясь к старшеклассникам. - Своим участием в конкурсе «Помню и горжусь» юные граждане нашей области смогут внести свой вклад в увековечение памяти защитников Сталинграда и, возможно, пополнить историю битвы новыми фактами из воспоминаний очевидцев тех страшных событий. Творческие работы школьников станут выражением их благодарности ветеранам за мирную жизнь, за подаренную нам возможность жить, любить, учиться и работать на благо нашей Родины».



