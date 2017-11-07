Городу-герою хотят «подарить» «Ротор-Волгоград-2»

Правда, «подарок» будет не простым, а «золотым» - объем бюджетной субвенции на участие Волгограда в профессиональной футбольной лиге оценен более чем в 12 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную думу, проект о наделении органа местного самоуправления – муниципального образования городского округа города-героя Волгограда отдельным государственным полномочием в сфере развития физической культуры и спорта внесен в регпарламент. Из документа следует, что средства субвенции включают расходы на оплату труда спортсменов, тренеров и других специалистов в размере около 6,5 миллиона рублей, расходы на питание, проживание спортсменов, тренеров, участвующих в соревнованиях профессиональной футбольной лиги – 2,6 миллиона рублей, прочие затраты на аренду автобуса, страховку, вознаграждение судей и инспекторов – 2,5 миллиона рублей, дополнительные затраты на лицензирование, иные обязательные платежи – около 660 тысяч рублей. В законопроекте оговаривается, что Волгоград вправе будет тратить на участие волгоградских футболистов в профессиональной футбольной лиге и собственные средства.

Пока законопроект находится в работе. Между тем, напомним, в настоящее время в ПФЛ выступает клуб «Ротор-Волгоград-2», в ФНЛ играет «Ротор-Волгоград», который после последней ничьей с ярославским «Шинником» по-прежнему остается на последнем месте турнирной таблицы. «Ротор-Волгоград-2» стал своеобразным местом «ссылки» футболистов, которые вывели волгоградский клуб в ФНЛ. В настоящее время два клуба находятся на содержании областного бюджета.



