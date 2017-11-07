Обвиняемый в убийстве жительницы Волжского задержан в Ульяновске спустя 18 лет после совершения преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло еще в 1999 году: в одной из квартир было найдено тело 17-летней девушки. Оказалось, ее лишил жизни знакомый ее парня. Вместе с другим приятелем убийца пытался расправиться и с сожителем девушки – 23-летним волжанином. Но ему чудом удалось спастись. Испугавшись, оба злоумышленника убежали, а впоследствии скрылись от органов следствия. Один из них, который фактически стал случайным свидетелем произошедшего и принимал участие лишь в потасовке с гражданским супругом убитой, спустя четыре года после...

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