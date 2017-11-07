|Газетный киоск
|07.11.2017 14:43
Президент России внес в Думу законопроект об обеспечении Росгвардией безопасности руководителей субъектов РФ
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проект поправок в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", предусматривающий наделение Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Согласно законопроекту, Росгвардия будет "обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом Российской Федерации, безопасность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц".
"Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, определяются в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте.
Предполагается, что федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
http://tass.ru/politika/4705395
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|07.11.2017 17:45
Сегодня, 7 ноября, волжанину Михаилу Степановичу Безбородову исполнилось 100 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, юбиляру вручили приветственный адрес от президента РФ и подарок от администрации Волжского. Михаил Степанович Безбородов родился 7 ноября 1917 года в селе Максимовка Оренбургской области. Самым главным этапом своей жизни юбиляр считает период военной службы. Весной 1939 года он был зачислен курсантом в Полтавское автотракторное училище. После окончания училища молодого лейтенанта направили в район Калуги, где он в качестве командира танкового взвода участвовал в боях по освобождению города. Победу Михаил Степанович встретил в Чехословакии в должности капитана, а уже...
Прочитана: 558 раз
|Общество
|07.11.2017 17:39
Волгоградским областным судом вынесено решение о ликвидации регионального отделения в Волгоградской области политической партии «Монархическая партия». Как сообщает ИА «Высота 102», с иском в суд обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Суд установил, что региональным отделением партии в срок, установленный вступившим в законную силу решением Волгоградского областного суда от 17 марта 2017 года, не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления его деятельности. В нарушение требований пункта 5 статьи 27 Федерального закона РФ от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях», региональное отделение партии, несмотря на неоднократные письменные предупреждения Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, не...
Прочитана: 248 раз
|Происшествия
|07.11.2017 17:33
Поток воды, текущей из лопнувшего водопровода, затопил полкилометра подъездных дорог и принес грязную жижу во дворы десятка домов в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Накануне вечером перед домом №20 по улице 64-й Армии не выдержала напора труба с холодной водой. И вместо того, чтобы прийти в квартиры жителей пятиэтажки, питьевая вода разлилась по окрестностям. Коммунальная "река", которая несется по дорогам, стала неприятным сюрпризом и для посетителей приемной депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, которая находится в нескольких десятках метров от эпицентра аварии. "Вчера где-то в одиннадцать вечера трубу прорвало. У нас напор упал, -...
Прочитана: 425 раз
|Общество
|07.11.2017 16:52
На базе ООО «Концессии теплоснабжения» с 15 ноября начинает работать филиал кафедры теплогазоснабжение и вентиляция Волгоградского государственного технического университета. Практическим навыкам работы в тепловых сетях будут обучаться 39 студентов 2 и 3 курсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, привлечение перспективных молодых специалистов — одно из приоритетных направлений кадровой политики ООО «Концессии теплоснабжения». Возглавит филиал технический директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей Багин. Осваивать принципы функционирования теплового хозяйства воспитанники вуза будут на центральных тепловых пунктах и котельных энергорайонов,...
Прочитана: 485 раз
|Общество
|07.11.2017 16:45
«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда в день рождения Великого Октября. Напомним, Великая Октябрьская социалистическая революция — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России 7 ноября 1917 года. Для одних это была национальная катастрофа, перечеркнувшая естественный ход развития предреволюционной России. Для других она стала величайшим событием в истории человечества, оказавшем огромное влияние на весь мир и позволила России вырваться из вековой отсталости. ...
Прочитана: 7696 раз
|Расследования
|07.11.2017 16:36
К 200 часам обязательных работ приговорен житель Волгоградской области за попытку кражи 56 цыплят-бройлеров с территории АО "Птицефабрика Краснодонское". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Иловлинского районного суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через ограждение, вырвал руками решетку в окне одного из корпусов и залез внутрь помещения. Набив цыплятами два мешка, он пытался вынести их с территории птицефабрики, но был пойман с поличным сотрудниками отдела безопасности АО. Мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела без проведения судебного разбирательства. Ранее он не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка и положительно...
Прочитана: 408 раз
|Спорт
|07.11.2017 16:13
Правда, «подарок» будет не простым, а «золотым» - объем бюджетной субвенции на участие Волгограда в профессиональной футбольной лиге оценен более чем в 12 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную думу, проект о наделении органа местного самоуправления – муниципального образования городского округа города-героя Волгограда отдельным государственным полномочием в сфере развития физической культуры и спорта внесен в регпарламент. Из документа следует, что средства субвенции включают расходы на оплату труда спортсменов, тренеров и других специалистов в размере около 6,5 миллиона рублей, расходы на питание, проживание спортсменов, тренеров, участвующих в соревнованиях профессиональной футбольной лиги – 2,6 миллиона рублей, прочие...
Прочитана: 1529 раз
|Расследования
|07.11.2017 16:00
Обвиняемый в убийстве жительницы Волжского задержан в Ульяновске спустя 18 лет после совершения преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло еще в 1999 году: в одной из квартир было найдено тело 17-летней девушки. Оказалось, ее лишил жизни знакомый ее парня. Вместе с другим приятелем убийца пытался расправиться и с сожителем девушки – 23-летним волжанином. Но ему чудом удалось спастись. Испугавшись, оба злоумышленника убежали, а впоследствии скрылись от органов следствия. Один из них, который фактически стал случайным свидетелем произошедшего и принимал участие лишь в потасовке с гражданским супругом убитой, спустя четыре года после...
Прочитана: 1175 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.11.2017 15:58
В Волгограде стартовал традиционный конкурс иллюстрированных эссе, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Поколения». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году конкурс, который получил название «Помню и горжусь», посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В нем смогут принять участие школьники 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений Волгоградской области. По словам депутата Волгоградской городской думы, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Иосифа Ефремова, конкурс будет проходить в три этапа. С сегодняшнего дня по 26 ноября школьники области напишут эссе. Из них рабочая группа каждого общеобразовательного учреждения в срок до 26 декабря отберет по...
Прочитана: 302 раз
|Общество
|07.11.2017 15:57
Жителей аварийных бараков в Краснослободске Волгоградской области спустя месяц после фальш-новоселья пустили в дома
Жителям аварийных бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске сегодня разрешили переехать в новые квартиры. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы старых домов, люди собирались переехать в минувшие выходные, однако подъезды домов оказались закрытыми. «Сегодня нам, наконец-то, разрешили заехать в новые квартиры, - рассказали жильцы. – Но мы до сих пор не можем поверить в это счастье!». Напомним, еще 9 октября при участии заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины в новом микрорайоне, построенным для переселенцев из аварийного жилья, состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам. Перед фондом ЖКХ региональные власти отчитались о переезде почти 500 человек из 17 аварийных домов. Однако,...
Прочитана: 2795 раз
|Происшествия
|07.11.2017 15:52 (Обновлено: 07.11.2017 15:52)
Время задержки поезда №320 «Москва-Душанбе» в Волгоградской области составило 1 час 54 минуты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезд был остановлен на станции Волжский в 12:49 часов. Пассажиры поезда и посетители вокзала ст. Волжский были эвакуированы. Причиной стала поступившая информация о нахождении взрывного устройства в одном из вагонов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции данную информацию не подтвердили. В 14:55 мск пассажирский поезд продолжил движение согласно маршруту. Никаких взрывных устройств в ходе осмотра поезда кинологами обнаружено не было.
Прочитана: 625 раз
|Расследования
|07.11.2017 14:08
Около пятнадцати переломов, ушибов, включая травматический шок 2-3 степени получил пешеход, которого 9 июля этого года сбили на пешеходном переходе на ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, виновником ДТП стал водитель, который без прав, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Несмотря на то, что пешеход переходил дорогу на зеленый свет, водитель его не пропустил. Травмы, полученные пешеходом, оказались столь серьезными, что он стал инвалидом. Виновник пьяного ДТП признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь он проведет в колонии общего режима два года. На назначение реального наказания повлияли...
Прочитана: 912 раз
|Общество
|07.11.2017 13:37
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 лет
Главным событием 20 века назвали участники сегодняшнего митинга в Волгограде Великую Октябрьскую революцию, 100-летие которой отмечается сегодня. На площадь имени Ленина пришли сегодня около 300 человек. Некоторые держали в руках плакаты с лозунгами, которые были актуальны 100 лет назад: «Заводы – рабочим», «Землю – крестьянам», «Мир - народам», «Власть – советам», сообщает ИА «Высота 102». Присутствующим молодые коммунисты раздавали спецвыпуски газет «Правда», «Сталинградская трибуна», и календарики с портретом...
Прочитана: 7490 раз
|Расследования
|07.11.2017 13:01
Управление Министерства юстиции по Волгоградской области направило в головное ведомство документы о включении фонда «Институт экономических и социальных исследований» (ИЭСИ) в перечень иностранных агентов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В сентябре, напомним, Краснооктябрьский районный суд привлек к административной ответственности возглавляемый Михаилом Шевяковым фонд за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ). По итогам судебного разбирательства «ИЭСИ» за его «опасные связи» оштрафовали на 150 тысяч рублей. Суд установил факт получения волгоградским институтом денежных средств от АНО «Левада-центр», которая в 2016 году была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также гранта -...
Прочитана: 6814 раз
|Экология
|07.11.2017 12:50 (Обновлено: 07.11.2017 12:56)
Волжский абразивный завод стал победителем смотра-конкурса в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в машиностроении»
ОАО «Волжский абразивный завод» занесен в реестр победителей XIII смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2017» в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в машиностроении». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, такое решение приняла общественно-экспертная комиссия, а в октябре в Москве ОАО «ВАЗ» был вручен диплом победителя. Как отмечают на предприятии, глобальная задача обеспечения экологической безопасности в условиях необходимости модернизации экономики и в процессе выхода на инновационный путь развития является одной из важнейших. «А её решение невозможно без тесного диалога представителей власти и бизнеса. Велико также значение активной жизненной позиции руководителей предприятий и организаций, школ, вузов и...
Прочитана: 393 раз
7 ноября 17:45
7 ноября 16:13
7 ноября 15:57
7 ноября 14:43
Президент России внес в Думу законопроект об обеспечении Росгвардией безопасности руководителей субъектов РФ 11
7 ноября 13:37
7 ноября 12:50
Газетный киоск
7 ноября 14:43
Президент России внес в Думу законопроект об обеспечении Росгвардией безопасности руководителей субъектов РФ 11
31 октября 08:43
20 октября 17:22
20 октября 06:45
13 октября 15:01
7 октября 11:48
4 октября 06:18
28 сентября 09:42
27 сентября 08:53
24 сентября 08:10
22 сентября 08:38
17 сентября 08:27
15 сентября 08:51
14 сентября 13:03
11 сентября 10:55
8 сентября 10:03
7 сентября 18:15
5 сентября 10:08
31 августа 13:39
27 августа 12:35
22 августа 08:37
17 августа 09:21
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 7 Ноября, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 5..7 С, давление 759..761 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Ноября, Вт
|1 $
|58.4296 руб.
|1 €
|68.0822 руб.
|1 GBP
|76.2039 руб.
|1 CHF
|58.4413 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 36536
Просмотров: 27732
Просмотров: 21029
Просмотров: 5936
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +59 / 6-
Рекомендации: +57 / 24-
Рекомендации: +51 / 1-
Рекомендации: +44 / 6-
Рекомендации: +40 / 3-
Рекомендации: +37 / 21-
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов57
Рекомендации: +37 / 3-
Рекомендации: +36 / 6-
Рекомендации: +30 / 2-